Band contrata Felipeh Campos e Léo Dias, mas ibope é baixo

Felipeh Campos Assume o "Bora Brasil" em Busca de Audiência

Felipeh Campos começou a apresentar o programa "Bora Brasil" na última segunda-feira, dia 25 de agosto, em parceria com Cynthia Martins e Patricia Rocha. A entrada de Felipeh na atração se deu após sua saída polêmica do SBT no final de junho.

Apesar da nova formação, o "Bora Brasil" continua enfrentando dificuldades em conquistar audiência. Com a reformulação, o programa está lutando para manter a posição da Band na quarta colocação na Grande São Paulo. Neste período, a atração tem registrado médias entre 0,2 e 0,4 ponto. Em determinados horários, como entre 8h e 9h, o "Bora Brasil" fica atrás até de um programa da Record News, o que evidencia a batalha pela atenção dos telespectadores.

Na parte da tarde, Léo Dias assumiu a liderança do "Melhor da Tarde", onde a audiência já apresentou um salto significativo. Nos primeiros dias do jornalismo sob seu comando, a audiência dobrou, passando de 0,7 para 1,6 pontos. Contudo, os números estabilizaram-se entre 1 e 1,2 pontos, equivalentes aos índices que Catia Fonseca registrava antes de sua saída.

Em comparação, o programa concorrente "A Tarde é Sua", da RedeTV!, sofreu impactantes efeitos com a estreia de Léo, chegando a atingir menos de 1 ponto em alguns dias.

Embora a audiência na TV aberta ainda seja considerada baixa, o "Melhor da Tarde" tem se destacado pelo aumento do engajamento nas redes sociais. As pautas apresentadas por Léo Dias e sua equipe têm gerado repercussão significativa, influenciando outros programas, como o "Fofocalizando", do SBT, e o mesmo "A Tarde é Sua".

Custos em Foco

Nos bastidores da Band, a direção está atenta não só aos números de audiência, mas também ao aumento dos custos de produção do "Melhor da Tarde", decorrentes da nova abordagem do programa. Alguns patrocinadores têm demonstrado preocupações em relação ao foco quase exclusivo em coberturas de celebridades, o que pode afetar a sustentabilidade financeira do programa no futuro.