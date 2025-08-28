Itens de série, preço e ficha técnica dos carros da Fipe

A nova Ram Rampage Big Horn 2026 já está nas concessionárias, e a boa notícia é que ela vem com um desconto de R$ 16.000. Agora, você pode levar a picape para casa por R$ 226.990, comparado aos R$ 242.990 do modelo anterior. Uma mudança que faz diferença no bolso.

As melhorias não param por aí. A versão 2026 trouxe alguns ajustes na suspensão, priorizando mais conforto nas estradas. Quem já pegou uma trilha batida ou um trecho de cidade cheia de buracos sabe a importância disso.

E falando em motor, o modelo mantém o 2.2 turbodiesel que entrega 200 cv e 45,9 kgfm de torque. A transmissão automática de 9 marchas continua com a opção de tração 4×4, permitindo que você enfrente qualquer situação, seja uma estrada de terra ou um dia chuvoso. Para quem se preocupa em economizar, o consumo é de 10,6 km/l na cidade e 13,3 km/l na estrada, segundo o Inmetro.

A picape tem as mesmas dimensões do modelo anterior, com 5,03 m de comprimento e uma caçamba de 980 litros. Espaço é o que não falta! Ela suporta até 750 kg de carga nas versões com motor a gasolina. São números que impressionam e que fazem a diferença em qualquer mudança de móveis ou compras volumosas.

Entre janeiro e julho de 2025, a Ram Rampage emplacou 13.405 unidades, ficando atrás apenas da Fiat Toro, que bateu as vendas com 27.320 unidades. A Chevrolet Montana ficou um pouco para trás, com 11.786 unidades.

Equipamentos da Ram Rampage Big Horn 2026

Quando o assunto é equipamentos, a Ram Rampage Big Horn 2026 não decepciona. Com 6 airbags distribídos, incluindo os de cortina, a segurança está em boas mãos. Você também vai encontrar 6 portas USB, três delas do tipo C, ready para aquele carregamento rápido durante a viagem.

A picape vem equipada com uma central multimídia Uconnect de 12,3″, com suporte para Android Auto e Apple CarPlay sem fio. E o conforto da cabine tem o toque especial do ar-condicionado digital dual zone — perfeito para dias quentes, especialmente se você dirige muito em cidade.

Entre outras funcionalidades, você conta com capota marítima, controle de cruzeiro e até uma câmera de ré que facilita na hora de manobrar. A iluminação em LED dos faróis e as rodas de liga leve de 17 polegadas também ajudam a elevar a experiência de dirigir.

A caçamba, por sua vez, é bem iluminada com luz em LED, e o quadro de instrumentos é 100% digital, garantindo que você tenha todas as informações em um só lugar. A Ramcharger, que é o carregador por indução, é uma mão na roda para quem vive conectado.

Ficha técnica da Ram Rampage Big Horn 2026

Aqui vai um resumo das especificações que você precisa conhecer:

Motor 2.2 Multijet Câmbio Automática, 9 marchas Tração Integral parcial Potência 200 cv a 3.500 rpm Torque 45,9 kgfm a 1.500 rpm Velocidade Máx. 196 km/h Aceleração (0-100 km/h) 9,9 s Consumo Cidade 10,6 km/l Consumo Estrada 13,3 km/l Comprimento 5.028 mm Largura 1.886 mm Altura 1.780 mm Entre-eixos 2.994 mm Altura do Solo 223 mm Tanque de Combustível 60 litros Capacidade de Bagagem/Carga 1.055 litros Rodas e Pneus Liga leve, 235/60 R17

Essa picape promete agradar a diferentes perfis de motoristas, desde os que buscam um carro robusto para trabalho até aqueles que querem conforto e tecnologia na hora de pegar a estrada.