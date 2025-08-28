Hyundai i30 da terceira geração é lançado no Brasil

Lembra do Hyundai i30? Esse hatch chegou por aqui em 2010, pelas mãos da CAOA, e logo se destacou no mercado. Na época, ele era um verdadeiro sopro de ar fresco em um segmento que já estava saturado. Os concorrentes, como o Golf MK 4, Astra e Stilo, já estavam um pouco ultrapassados.

O i30 se destacou por conta do seu motor 2.0, da suspensão traseira multilink e até de um teto solar. Até os faróis com projetor e o pacote opcional de seis airbags eram um diferencial. Era um convite para ver a Hyundai de uma maneira diferente, mostrando que a marca estava se aventurando em design e sofisticação, algo que não era muito comum até então.

Claro, o tempo passou e o gosto do consumidor mudou. A popularidade dos SUVs fez com que o i30 deixasse o Brasil em maio de 2017, na sua segunda geração. Apesar de algumas melhorias nesse modelo, ele não conseguiu repetir o sucesso do primeiro.

Mas não pense que o i30 desapareceu do Brasil. Recentemente, a loja multimarcas @dlstart_veiculos surpreendeu a todos ao anunciar não apenas uma, mas duas unidades da terceira geração do i30. Essa notícia agitou a comunidade automotiva!

Ambos os carros anunciados são do ano/modelo 2017, um na cor prata e o outro, branco. Das fotos, parece que eles são versões intermediárias, com rodas de liga leve menores e um sistema de som que não é bem a central multimídia tradicional. Contudo, esses modelos não ficam atrás em termos de equipamentos, já que possuem teto solar panorâmico e faróis full-LED.

Agora, se você ficou interessado e está pensando em comprar um, prepare o bolso. O i30 prata está sendo vendido por R$ 110.890 e possui apenas 7 mil km rodados. Já o branco, com 6 mil km, tem um preço um pouco mais salgado: R$ 120.000.

Por outro lado, para quem não conhecia o modelo, vale lembrar que ele influenciou bastante o HB20, uma vez que ambas as gerações andaram juntas em termos de design e tecnologia na época.

Em setembro de 2023, o i30 já havia sido flagrado em São Paulo, o que gerou especulações sobre a sua presença no Brasil. Muitos se perguntaram se os modelos eram da frota interna da Hyundai ou da CAOA, que chegou a ser responsável pelas importações. Não houve resposta clara ainda sobre isso, mas vamos ficar de olho nas novidades.

Ainda que o nicho de hatchs médios tenha dado lugar aos SUVs, as versões esportivas estão voltando com tudo. Modelos como Toyota GR Corolla e Honda Civic Type R estão ganhando destaque. Imagina se a Hyundai decidisse trazer o i30 N para o Brasil? Esse modelo vem com um motor 2.0 turbo, que entrega nada menos que 276 cv e 40 kgfm de torque. Certamente, seria um competidor de peso no mercado!

E aí, quem sabe em um futuro próximo a gente não vê o i30 N nas nossas ruas, aquecendo a concorrência de hatchs esportivos por aqui? É um prazer ver essas possibilidades no mundo automotivo sempre cheio de novidades e emoção!