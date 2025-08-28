Tera não afeta liderança do Polo nas vendas, afirma Fipe Carros

O Volkswagen Polo continua sua trajetória de sucesso como o carro mais vendido do Brasil. A expectativa com a chegada do novo SUV Tera estava em alta, mas o hatch se manteve firme no topo. Isso se deve, em grande parte, ao programa do governo que zerou o IPI para carros 1.0. Essa mudança deu um novo ânimo ao mercado automotivo, deixando o cenário bem diferente.

Em julho, foram 45.298 veículos vendidos, tudo graças ao incentivo fiscal da Medida Provisória 1.175. Essa movimentação trouxe uma onda de visitantes nas concessionárias, com um aumento impressionante de 260% nas visitas no início de julho. Afinal, quem não gosta de dar uma olhadinha nos lançamentos e promoções, não é mesmo?

Atualmente, o Polo brilha em versões como Track, Robust e TSI. A versão TSI foi relançada justo para aproveitar esse incentivo fiscal e fazer uma boa diferença nas vendas. Até o dia 27 de agosto, foram 11.609 unidades emplacadas. Sim, ele está na crista da onda, com 81.764 unidades já vendidas no acumulado de 2025. Para quem acompanha o desempenho ao longo do ano, os números são animadores:

Janeiro: 5.801 unidades

Fevereiro: 7.961 unidades

Março: 8.120 unidades

Abril: 10.932 unidades

Maio: 12.911 unidades

Junho: 11.492 unidades

Julho: 12.940 unidades

Na corrida por vendas, a Fiat Strada vem em segundo lugar com 10.315 unidades, enquanto o Fiat Argo aparece em terceiro com 8.257. Se você der uma olhadinha no top 5, verá que os modelos como Toyota Corolla Cross e VW T-Cross também estão na disputa acirrada, com vendas bem próximas.

Essas mudanças no mercado não são à toa. O programa do governo afetou diretamente as vendas de carros 1.0, com um crescimento de 13% em julho comparado a junho e 11,35% em relação a julho do ano passado. O Polo foi responsável por quase 1.500 unidades a mais durante esse período.

Quando olhamos para o destaque de julho, o Polo Track brilha com 8.806 unidades vendidas. Outros modelos como Fiat Argo Drive e Fiat Mobi Like também mostraram resultado positivo. Com o IPI zerado, o Polo viu suas vendas crescerem 101% em julho. O interesse pelo Track cresceu 59%, consolidando o hatch como uma referência entre os carros 1.0.

No geral, o ranking de julho teve o Polo na liderança, seguido de perto do Fiat Argo e Fiat Mobi. No top 10, ainda temos modelos como Chevrolet Onix, VW T-Cross, Hyundai Creta, HB20, Nivus, Fastback e Tracker mostrando como a competição está pegando fogo. Quem gosta de carros sabe que é sempre bom acompanhar essas movimentações!