Leapmotor começará produção na Espanha em 2026

A Leapmotor decidiu dar um grande passo e vai montar sua fábrica na Europa, mais especificamente em Zaragoza, na Espanha. Com isso, a marca planeja dar início à produção no terceiro trimestre de 2026. A proposta inicial é focar na série B, começando pelo SUV B10.

Esse modelo, que já fez sucesso na China desde seu lançamento em abril, será apresentado oficialmente na Europa durante o IAA Mobility 2025, que rola em Munique no dia 8 de setembro. E a faixa de preço? Começa a partir de 29.900 euros, ou cerca de R$ 188 mil. Depois de se firmar na Europa, o B10 deve chegar a outros mercados, incluindo Oriente Médio, Ásia, África e até a América do Sul.

O B10 não é só mais um SUV elétrico. Ele vem equipado com motores de 177 cv ou 215 cv e promete uma autonomia de até 600 km no ciclo CLTC. Isso significa que, para quem costuma pegar a estrada, a presença de uma bateria de 67,1 kWh facilita muito a vida. Afinal, quem nunca se preocupou em encontrar um posto de carregamento?

Por dentro, o espaço é bem bacana, com um acabamento que mistura duas cores. O painel digital de 8,8” e a tela central de 14,6” com o sistema Snapdragon 8155 completam o conjunto, trazendo aquele ar moderno que a gente adora. E quem tem aquele espírito aventureiro vai gostar do porta-malas, que começa com 420 litros, podendo ficar ainda maior, com até 515 litros. Isso é ótimo para quem gosta de viajar com a família ou fazer as compras do mês.

Na China, os preços do B10 variam entre 99.800 e 129.800 yuans, o que dá cerca de R$ 70 mil a R$ 90 mil. E a expectativa é que a Leapmotor também apresente o B05 no mesmo evento. Esse modelo ainda está em fase de lançamento na China, mas devemos ficar de olho, pois pode aparecer na Europa com um preço abaixo de 30.000 libras.

A Leapmotor, que tem o apoio da Stellantis, já está se espalhando pelo mundo, contando com mais de 1.500 pontos de venda, sendo 550 deles na Europa. De janeiro a julho de 2025, a marca vendeu 271.793 veículos, mostrando um crescimento significativo, com 4.000 pedidos só na Europa em julho.

Falando em inovação, a Leapmotor não para por aí. Eles estão preparando o C10 e outros modelos elétricos para o Brasil, com previsão de chegada ainda em 2025. A ideia deles é criar uma rede própria de concessionárias e oferecer um suporte técnico robusto, buscando preços que chamem a atenção de quem quer um veículo grande e acessível. Então, fiquem ligados para saber mais sobre essas novidades que podem estar a caminho!