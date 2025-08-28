Mundo Automotivo

Peugeot 208 híbrido de Pulse começa a chegar às lojas

Autor Rodrigo Campos
Peugeot 208 com motor híbrido de Pulse já está chegando às lojas
Os primeiros modelos híbridos da Peugeot já estão a caminho do Brasil e devem começar a desembarcar nas concessionárias a partir de setembro. A expectativa é que o Peugeot 208 seja um dos primeiros a ser vendido por aqui. E a melhor parte? Esse hatch com tecnologia híbrida promete trazer eficiência e um novo jeito de dirigir.

Recentemente, alguns fãs e proprietários compartilharam imagens de unidades do 208 sendo transportadas em caminhões cegonha. Os flagras aconteceram em direção a Porto Velho, em Rondônia. Isso mostra que a Peugeot está se apressando para garantir que o hatch eletrificado esteja disponível em toda a rede antes do lançamento oficial. Não sei você, mas ver um carro assim, pronto para chegar às lojas, causa uma certa expectativa, né?

Design e Interior

Visualmente, tanto o 208 quanto o SUV 2008 não devem ter grandes mudanças. As principais alterações ficam por conta de novos logos na traseira que indicam que esses modelos vêm com motorização eletrificada. Quanto ao interior, a Peugeot promete um painel de instrumentos modernizado, que vai mostrar informações relevantes sobre o sistema híbrido, além de uma bateria de 12V escondida sob o banco do motorista. Isso é algo que, quando você está dirigindo, vai dar aquela sensação de tecnologia a seu favor.

Tecnologia Híbrida

Falando um pouco mais sobre a tecnologia híbrida, ambos os modelos vão usar o motor 1.0 T200, o mesmo que equipa os Fiat Pulse e Fastback. Para quem gosta de tecnologia eficiente, essa é uma boa notícia. Com potência de até 130 cv e torque de 20,4 kgfm, a Peugeot promete que o 208 e o 2008 serão ágeis nas acelerações, principalmente em situações como ultrapassagens em estrada.

A grande sacada aqui é a introdução do BSG (Belt Starter Generator), que substitui o motor de partida e o alternador. Esse motor elétrico vai ajudar o motor a combustão quando você pisar fundo no acelerador, diminuindo o consumo de combustível e as emissões de poluentes. Isso é perfeito para quem, como muitos de nós, enfrenta o trânsito sempre em busca de economia e respeito ao meio ambiente.

Funcionalidade e Preços

As novas versões híbridas devem ser oferecidas apenas nas configurações mais equipadas. Atualmente, o 208 GT T200 tem preço em torno de R$ 128.990, enquanto o 2008 na mesma versão sai por cerca de R$ 173.990. Os valores são um pouco salgados, mas quando você pensa na economia de combustível e na tecnologia que vem junto, pode começar a fazer sentido. Já imaginou como vai ser legal dirigir um carro assim, sabendo que está economizando e fazendo sua parte?

Então, enquanto a espera vai esquentando, fica a expectativa para essas máquinas chegarem e a gente testar essa nova proposta da Peugeot em nossas viagens e aventuras no dia a dia.

