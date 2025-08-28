ITPS orienta motoristas sobre limites de direção seguros

Motoristas exigem atenção no trânsito, e o ITPS, o órgão responsável pela regulamentação rodoviária em Sergipe, veio lembrar disso. Eles alertam a todos — sejam motoristas de carga ou passageiros — sobre a importância de respeitar os limites e as horas de descanso ao volante. Afinal, dirigir cuidando da nossa saúde no trânsito e a dos outros é fundamental.

Desde 2023, a fiscalização remota está no jogo, monitorando uma quantidade impressionante de mais de 19 mil veículos. Essa tecnologia emprega cronotacógrafos, dispositivos que registram informações essenciais como velocidade, tempo de direção, paradas obrigatórias e a distância percorrida. Esses dados não são só números; são ferramentas que ajudam a garantir que o motorista não ultrapasse os limites de condução.

Falando em limites, a famosa Lei 13.103/2015, a conhecida Lei do Motorista, é clara: ninguém deve dirigir por mais de 5h30 sem fazer uma pausa de pelo menos 30 minutos. E atenção: é necessário ter um descanso diário de 11 horas. O ideal é que esse tempo de descanso não se torne um quebra-cabeça. Compartilhar a direção em viagens longas é uma saída, mas sempre respeitando a fração ininterrupta de 8 horas.

Nos últimos anos, com as atualizações da ADI 5322, ficou ainda mais rigoroso falar de descanso. Agora, essas pausas são obrigatórias e precisam ser seguidas com atenção, não só para evitar multas, mas para garantir a segurança de todos na estrada. É doloroso, né? Mas você que já pegou um trânsito pesado sabe como uma pausa pode fazer a diferença.

O ITPS também faz fiscalização presencial nas rodovias de Sergipe. Isso significa que eles estão prontos para checar se os cronotacógrafos estão operando como deve. O diretor Kaká Andrade destacou que essa vigilância ajuda a diminuir os acidentes causados pela fadiga. E se a gente consegue evitar um acidente só com um pouco de atenção, por que não?

E isso não é só um detalhe legal. O descumprimento dessas regras pode resultar em multas, pontos na CNH e até retenções de veículos, além de possíveis consequências para as empresas, que podem acabar enfrentando processos e prejuízos.

Para não se perder nesse mar de regras, as transportadoras têm uma carta na manga. Usar sistemas de controle integrados via GPS ou aplicativos simplifica todo o processo, permitindo planejar escalas com eficiência. Isso ajuda a garantir que os motoristas estejam sempre protegidos e dentro das normas.

Lembre-se, a estrada é um lugar onde todos nós dependemos uns dos outros. Respeitar as leis e cuidar de si e dos outros é o primeiro passo para sermos motoristas mais conscientes e responsáveis.