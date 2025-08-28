Números consolidados de 27 de agosto de 2025

As novelas da Globo se destacaram em um dia de futebol, onde a programação foi antecipada em cerca de 30 minutos. Um dos grandes sucessos foi a novela "Vale Tudo", que alcançou um pico de 29 pontos de audiência.

Após a transmissão do jogo, a novela "Estrela da Casa" terminou com uma audiência abaixo de 10 pontos. Isso se deu em um momento em que muitos telespectadores estavam ligados no futebol.

No SBT, as atrações "Porta dos Desesperados" e "Aqui Agora" não conseguiram bons índices de audiência, mantendo a emissora na quarta posição no ranking de audiência. Além disso, na madrugada, programas do SBT também não se destacaram, chegando a perder para atrações religiosas da Record.

Confira a audiência consolidada do dia 27 de agosto de 2025 na Grande São Paulo:

Hora Um : 4,7

: 4,7 Bom Dia SP : 9,0

: 9,0 Bom Dia Brasil : 8,8

: 8,8 Encontro com Patrícia Poeta : 7,3

: 7,3 Mais Você : 7,5

: 7,5 SP1 : 10,9

: 10,9 Globo Esporte : 10,8

: 10,8 Jornal Hoje : 11,2

: 11,2 Edição Especial: História de Amor : 12,9

: 12,9 Sessão da Tarde: Mudança de Hábito : 11,5

: 11,5 SPTV : 12,7

: 12,7 Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem : 17,3

: 17,3 Êta Mundo Melhor! : 20,2

: 20,2 SP2 : 22,2

: 22,2 Dona de Mim : 22,2

: 22,2 Jornal Nacional : 23,7

: 23,7 Vale Tudo : 26,7

: 26,7 Copa do Brasil: Athletico x Corinthians : 22,4

: 22,4 Segue o Jogo : 14,6

: 14,6 Estrela da Casa : 9,4

: 9,4 Jornal da Globo : 6,7

: 6,7 Conversa com Bial : 5,0

: 5,0 Dona de Mim (reapresentação) : 4,1

: 4,1 Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,3

Na Record, os dados de audiência foram os seguintes:

Balanço Geral Manhã : 1,4

: 1,4 Fala Brasil : 3,3

: 3,3 Hoje em Dia : 3,4

: 3,4 Cidade Alerta : 7,6

: 7,6 Jornal da Record: 6,8

No SBT, a audiência ficou assim:

SBT Manhã : 1,7

: 1,7 Bom Dia & Cia : 1,2

: 1,2 Primeiro Impacto : 2,2

: 2,2 Maria do Bairro : 3,0

: 3,0 Programa do Ratinho: 3,7

E na Band, os números foram:

Jogo Aberto : 1,5

: 1,5 Brasil Urgente : 3,0

: 3,0 Jornal da Band: 3,8

Esses números são referentes à capital paulista e servem como referência no mercado publicitário. Em 2025, um ponto de audiência equivale a 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo.