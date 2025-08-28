Sintropas interrompe operações no Terminal Central por paralisação

Paralisação do Transporte Coletivo em Ponta Grossa

Na manhã desta quinta-feira, 28 de agosto de 2025, o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Ponta Grossa (Sintropas) anunciou a suspensão das atividades de transporte coletivo no Terminal Central da cidade. A decisão foi tomada após discussões realizadas durante uma assembleia que ocorreu no início da semana em frente à garagem da Viação Campos Gerais (VCG). Os motoristas debateram a possibilidade de paralisar os serviços em resposta a demandas não atendidas.

Com a paralisação, todos os veículos da VCG estão estacionados no terminal e não há previsão para que voltem a operar. Até o momento, as interrupções estão restringidas apenas ao Terminal Central, mas o sindicato não divulgou informações sobre uma possível expansão da paralisação para outros terminais da cidade.

Os passageiros que dependem do transporte coletivo são aconselhados a buscar alternativas durante esse período, uma vez que a interrupção pode afetar o deslocamento para diversas regiões. A situação continua em atenção, e novas informações podem ser comunicadas pelo sindicato nas próximas horas.