Ford Mustang permanecerá a gasolina por mais tempo; veja detalhes

A transição dos veículos para a eletrificação no mundo automotivo não está fluindo como muita gente imaginava. A adesão aos carros elétricos está mais lenta do que o esperado e as novas políticas, especialmente nos EUA, podem atrapalhar ainda mais as vendas. Com isso, a Ford decidiu que não vai criar um Mustang elétrico tão cedo.

Segundo uma reportagem do site Automotive News, a Ford planeja continuar fabricando o Mustang a gasolina até pelo menos a década de 2030. Antes, até havia a ideia de transformar a próxima geração do icônico modelo em um carro elétrico, mas parece que a montadora voltou atrás nessa ideia.

É verdade que a curiosidade sobre um Mustang elétrico existe, mas a gente não sabe exatamente quando isso poderia acontecer. O CEO da Ford, Jim Farley, deixou bem claro: "Uma coisa que posso prometer, no entanto, é que nunca faremos um Mustang totalmente elétrico." Essa afirmação pode parecer forte, mas reflete o medo de desapontar fãs dedicados que amam o rugido do motor V8, que é essencial para o DNA do Mustang.

Farley quer garantir que o V8 permaneça na linha "enquanto Deus e os políticos nos permitirem". Mas isso não significa que a Ford esteja fechando as portas para alguma forma de eletrificação. O CEO também mencionou que a montadora vem testando motores parcialmente elétricos e acredita que eles funcionam bem para entregar alta performance.

A nova geração do Mustang foi lançada no ano passado e, com isso, um modelo híbrido pode não chegar tão cedo. Entretanto, uma mistura entre motor elétrico e o tradicional V8 poderia ser a receita para um desempenho ainda mais impressionante. Para você que gosta de potência, o V8 de 5,0 litros do Mustang Dark Horse, que chegou ao Brasil, entrega 507 cavalos. Imagine adicionar mais 100 cv com um motor elétrico — sem dúvida, você teria um verdadeiro foguete nas mãos.

E não dá pra esquecer do incrível Predator V8 de 5,2 litros da Ford, que gera nada menos que 826 cv. Com um toque de eletricidade, quem sabe o Mustang não chegue a superar a barreira dos 1.000 cv de fábrica? Seria um sonho, não é mesmo?