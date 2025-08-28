Preço, ficha técnica e equipamentos dos carros na Fipe

O Fiat Fastback Limited Edition 2026 já está nas concessionárias e promete conquistar os apaixonados por carros. Com um visual renovado, ele traz uma grade frontal com detalhes verticais e um para-choque que exibe linhas retas, tudo isso para dar uma cara mais imponente. E não para por aí: a traseira também recebeu novos detalhes pintados na cor da carroceria. Para os mais atentos, o modelo ainda conta com recursos como monitoramento de ponto cego e um teto panorâmico que deixa a sensação de espaço lá em cima. E o preço? R$ 171.990.

Quando falamos do motor, o SUV segue firme com o 1.3 turbo de quatro cilindros, capaz de entregar até 176 cv. Esse motor é forte, mas também econômico. Diz a Fiat que ele vai de 0 a 100 km/h em apenas 8,1 segundos e vem com um câmbio automático de seis marchas. Então, se você curte um pouco de emoção ao dirigir, esse SUV tem tudo para atender suas expectativas.

E se a economia é seu foco, com a gasolina, você pode contar com 11,3 km/l na cidade e impressionantes 13,6 km/l na estrada. Agora, se optar pelo etanol, os números caem um pouco, mas não decepcionam: 7,8 km/l na cidade e 9,8 km/l na estrada.

Quando olhamos para o cenário das vendas, o Fastback não brinca em serviço. De janeiro a julho de 2025, ele foi o líder em vendas de SUVs com 31.368 unidades emplacadas. O principal concorrente, o Volkswagen Nivus, ficou em segundo lugar com 28.439 unidades. Isso mostra que a Fiat realmente acertou a mão com esse modelo!

Itens de série do Fiat Fastback Limited Edition 2026

Dentre as novidades do Fastback Limited Edition, podemos destacar a presença do ADAS (sistema de assistência ao motorista), que inclui Frenagem Autônoma de Emergência, Alerta de Mudança Involuntária de Faixa e Comutação Automática de Farol Alto. Isso não só aumenta a segurança, mas também traz um toque de modernidade ao seu dia a dia ao volante. Outro bônus são os quatro airbags que acompanham o modelo para maior proteção.

No quesito conforto, ele mantém o padrão com bancos revestidos em couro e um câmbio automático com Paddle Shifters, ou seja, você pode trocar de marcha manualmente se preferir um pouco mais de interação. E, claro, não podemos deixar de mencionar a central multimídia touchscreen de 10,1", que traz conectividade via Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Ideal para quem vive na correria mas não quer abrir mão da tecnologia!

Tem ainda uma câmera traseira com linhas adaptativas, direção elétrica e faróis em LED, que deixam tudo mais eficiente e estiloso. Para quem costuma pegar estrada, o piloto automático vai facilitar bastante, principalmente em viagens longas. E as rodas de 18” com design diamantado, dão aquele toque especial que qualquer carro valente precisa.

Ficha técnica do Fiat Fastback Limited Edition 2026

Aqui está um resumo das especificações desse SUV que está fazendo tanto sucesso:

Motor: 1.3 Turbo

1.3 Turbo Câmbio: Automática, 6 marchas

Automática, 6 marchas Tração: Dianteira

Dianteira Potência: 185 cv a 5.750 rpm (E)

185 cv a 5.750 rpm (E) Torque: 27,5 kgfm a 1.750 rpm (E/G)

27,5 kgfm a 1.750 rpm (E/G) Velocidade Máx.: 210 km/h

210 km/h 0-100 km/h: 8,1 s

8,1 s Consumo na Cidade: 7,8 km/l (E) / 11,3 km/l (G)

7,8 km/l (E) / 11,3 km/l (G) Consumo na Estrada: 9,8 km/l (E) / 13,6 km/l (G)

9,8 km/l (E) / 13,6 km/l (G) Comprimento: 4.427 mm

4.427 mm Largura: 1.774 mm

1.774 mm Altura: 1.545 mm

1.545 mm Entre-eixos: 2.533 mm

2.533 mm Altura em Relação ao Solo: 192 mm

192 mm Capacidade do Tanque: 47 litros

47 litros Capacidade de Bagagem/Carga: 600 litros

600 litros Peso Líquido: 1.304 kg

1.304 kg Rodas e Pneus: Liga leve, 215/45 R18 (dianteira/traseira)

Liga leve, 215/45 R18 (dianteira/traseira) Garantia Total: 36 meses

Agora, quem não gostaria de dar uma volta nesse carro? Ele tem tudo para ser uma boa companhia nas estradas, especialmente para quem curte um pouco de aventura e conforto ao mesmo tempo.