Volkswagen reduz preço do Polo Highline 2026 em R$ 16 mil para PcD

O Volkswagen Polo Highline 2026 está de cara nova e já disponível para vendas diretas, especialmente voltadas para pessoas com deficiência (PcD). Se você está pensando em dar uma renovada na garagem, fique atento: essa promoção vai até 31 de agosto e oferece isenção total de IPI, além de um bônus direto da fabricante.

O destaque aqui é a versão Highline 170 TSI. Com um preço de tabela de R$ 131.650,00, ela sai por R$ 115.490,74 para quem se qualifica para os benefícios, gerando uma economia de mais de R$ 16 mil. O valor final pode variar um pouquinho dependendo dos opcionais e da cor escolhida, segundo a pesquisa feita pelo portal Fipe Carros.

Para quem pretende aproveitar a isenção, é preciso apresentar alguns documentos. Isso inclui exames que comprovem a deficiência, um laudo médico assinado por um profissional credenciado, e um laudo final que é gerado após avaliação em clínica autorizada. Nada muito complicado, mas é bom estar por dentro de tudo.

Documentos Necessários

Aqui está uma listinha do que você vai precisar para pedir a isenção de IPI:

Termo de curatela (caso o veículo seja para maiores de 18 anos sem capacidade legal);

(caso o veículo seja para maiores de 18 anos sem capacidade legal); Formulário de solicitação de isenção de IPI, que você pode encontrar na Receita Federal;

de isenção de IPI, que você pode encontrar na Receita Federal; Laudo médico e CNH especial , ambos com duas cópias autenticadas pelo Detran;

, ambos com duas cópias autenticadas pelo Detran; Duas cópias autenticadas do CPF, RG, título de eleitor e comprovante de residência;

do CPF, RG, título de eleitor e comprovante de residência; Cópia simples das duas últimas declarações do Imposto de Renda. Se você não declara, precisa de um comprovante de isenção ou uma declaração do responsável, se for dependente;

das duas últimas declarações do Imposto de Renda. Se você não declara, precisa de um comprovante de isenção ou uma declaração do responsável, se for dependente; Comprovante de regularidade das contribuições ao INSS.

Performance e Design

O Polo Highline vem equipado com um motor 1.0 turbo, mais conhecido como 170 TSI. Ele entrega entre 109 e 116 cv de potência com torque de 16,8 kgfm, sempre com câmbio automático de seis marchas. E quem dirige bem sabe como um câmbio esperto pode fazer a diferença em embalagens de trânsito!

Em questão de consumo, ele faz até 10,9 km/l com etanol e 15,7 km/l com gasolina em estradas, caindo para 9,3 km/l (E) e 13,5 km/l (G) na cidade. Não é o mais econômico, mas também não é de se jogar fora.

As dimensões seguem as mesmas da versão anterior: 4,07 metros de comprimento, 1,75 m de largura, 1,47 m de altura, e uma distância entre-eixos de 2,57 m. O porta-malas tem capacidade para 300 litros, perfeito para aquela viagem no final de semana ou as compras do mês.

Vendas em Alta

Os números mostram que o Volkswagen Polo continua firme na liderança. Até o final de agosto, foram 11.014 unidades emplacadas, com a Fiat Strada em segundo lugar com 9.758 veículos vendidos. O Fiat Argo fecha o pódio com 7.959 emplacamentos. Um ótimo sinal de que a galera segue confiante na qualidade da marca.

Conforto e Tecnologia

Esse modelo vem com tudo o que você precisa para uma ótima experiência na direção. Tem sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, sistema Start-Stop, e uma central multimídia “VW Play” com tela touchscreen de 10,1 polegadas. Para aqueles que curtem tecnologia, é um prato cheio!

Os acabamentos premium nos bancos, ar-condicionado digital “Climatronic”, e recursos como carregador de celular por indução e câmera de ré fazem a diferença no dia a dia. Afinal, quem nunca sentiu a diferença de um bom conforto ao volante?

No fim das contas, o Polo Highline 2026 é uma opção bastante atraente para quem busca um hatch compacto, mas cheio de personalidade e tecnologia. A partir da segurança e conforto até o desempenho e design, este modelo promete agradar os apaixonados por carro, do motor à tecnologia embarcada.