Jeep corta preço do Compass Blackhawk 2026 em R$ 31,8 mil

O Jeep Compass Blackhawk 2026 chegou com novidades que vão direto na carteira. Um dos destaques é que o modelo ficou R$ 16.500 mais barato em comparação com a linha anterior. E até o dia 31 de agosto, você ainda encontra preços promocionais, o que pode ser uma boa oportunidade para quem está pensando em trocar de carro.

Falando em valores, a versão top de linha, a Blackhawk 2.0 Hurricane AT 4×4, tem preço sugerido de R$ 279.990 para a galera em geral. Mas, se você é empresário ou produtor rural, o desconto pode ser ainda maior, com o preço caindo para R$ 248.162. Isso é uma economia de aproximadamente R$ 31.828!

Agora, o que dizer do espaço interno? O porta-malas do Compass tem 476 litros, um pouco mais que os 440 litros do concorrente Toyota Corolla Cross. Para quem viaja bastante ou precisa de espaço para as compras de mercado, isso é um ponto positivo.

Se você já possui um Jeep, sabe que a performance é um dos pontos fortes. O Compass Blackhawk traz um motor 2.0 turbo a gasolina, oferecendo 272 cv de potência e 40,8 kgfm de torque. Mesmo nas estradas mais desafiadoras, ele não decepciona, fazendo de 0 a 100 km/h em apenas 6,3 segundos. E o consumo? Com gasolina, você deve esperar 8,5 km/l na cidade e 10,8 km/l na estrada. Não dá pra dizer que é o carro mais econômico, mas a potência faz valer a pena.

De janeiro a julho de 2025, foram 32.468 unidades do Compass vendidas aqui no Brasil. Para se ter uma ideia, seu maior concorrente, o Corolla Cross, registrou 36.957 emplacamentos. Já o Caoa Chery Tiggo 7 ficou com 17.905 unidades. É sempre bom dar uma olhada nas vendas, pois isso pode refletir a aceitação do público.

Em termos de tecnologia e conforto, o Blackhawk não deixa a desejar. Ele vem com rodas exclusivas de 19 polegadas, pinças de freio vermelhas e uma central multimídia de 10,1 polegadas com comando de voz e GPS. Além disso, o quadro de instrumentos de 10,25 polegadas traz informações de forma bem acessível. Para os amantes de uma boa vista, o teto solar panorâmico é um daqueles detalhes que fazem diferença.

Uma das coisas que a gente sempre quer em um carro são os mimos. E o Compass não decepciona: ele inclui seletor de terrenos, abertura eletrônica do porta-malas com sensor de presença e bancos do motorista e passageiro com ajuste elétrico. Sem falar nos recursos de segurança, como controle de cruzeiro adaptativo, monitoramento de pontos cegos e detecção de tráfego cruzado traseiro.

Inclusive, quem já passou por um trânsito pesado sabe como um bom sistema de assistência pode facilitar a vida. O assistente de estacionamento é uma mão na roda para quem não tem prática de manobras.

Resumindo, o Jeep Compass Blackhawk 2026 promete oferecer um bom pacote de novidades e conforto. Com preços em baixa e um motor robusto, é uma oferta que pode atrair tanto os fãs da marca quanto novos admiradores.