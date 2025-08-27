BMW, GWM e Ford destacam-se em satisfação de concessionárias

A Fenabrave acabou de soltar os resultados da 29ª edição da pesquisa “A Voz do Concessionário”. Essa pesquisa é uma verdadeira radiografia da satisfação dos lojistas com as montadoras no Brasil. Para isso, 23 marcas participaram, incluindo gigantes como BMW, Toyota, Ford e algumas chinesas como GWM, BYD e Chery.

O que essa pesquisa busca? Avaliar pontos como rentabilidade, suporte, a saúde financeira das concessionárias, os produtos oferecidos e como é a comunicação das fábricas com essas lojas. O Índice de Valor é um dos indicadores, medindo como as montadoras contribuem para o lucro dos concessionários. O Índice de Parceria Comercial, por outro lado, analisa como é a relação entre as montadoras e as concessionárias.

Pelo resultado, a grande estrela foi a BMW, que liderou o Índice de Valor com impressionantes 83,7 pontos. A GWM, marca chinesa que vem ganhando espaço, ficou em segundo lugar com 83,1 pontos. Olhando para outras marcas, a Mitsubishi se destacou em quinto lugar com 76 pontos, e a Caoa Chery já mostrou que algumas chinesas estão superando concorrentes tradicionais como Fiat e Hyundai, ocupando a sexta posição com 75,6 pontos.

Por outro lado, a BYD teve um desempenho bem abaixo do esperado, terminando com apenas 54,9 pontos. As críticas foram duras, apontando problemas como baixa remuneração do trabalho, atendimento pós-venda insatisfatório e falta de suporte financeiro e de comunicação com os concessionários.

Quando a pesquisa avança para o Índice de Parceria Comercial, a BMW volta a brilhar com 85,2 pontos, com a GWM e Toyota logo atrás. Já as notas baixas ficaram com marcas como Renault (54,5), GM (59) e novamente a BYD (61), que enfrentam problemas de comunicação e gestão.

E tem algumas surpresas nessa pesquisa! Mesmo com lançamentos fresquinhos, a Chevrolet decepcionou e apareceu em 20º lugar com apenas 50,5 pontos. A Land Rover/Jaguar ficou com o "prêmio" de última colocada, totalizando apenas 47,5 pontos. Não dá pra entender como marcas que trazem um apelo tão forte não conseguem se conectar com suas redes.

No geral, essa análise nos lembra que para uma montadora ter sucesso, é essencial equilibrar os desejos dos clientes, oferecer um suporte financeiro legal e cultuar uma relação bacana com as concessionárias. Marcas que se saem bem garantem a confiança e o potencial de crescimento, enquanto as que estão aquém precisam repensar suas estratégias. É um jogo que exige atenção e adaptação constante!