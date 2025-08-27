Band considera retornar à transmissão da Copa Sul-Americana

A Band está considerando a possibilidade de retornar às transmissões da Copa Sul-Americana, um torneio que reúne clubes de futebol da América do Sul, organizado pela Conmebol. A emissora não exibe partidas da competição desde 2012 e agora procura se reposicionar na disputa pelos direitos de transmissão, que devem ser negociados para o ciclo de 2027 a 2030.

Executivos da Band participaram recentemente de um encontro promovido pela Conmebol em parceria com a FC Diez Media, realizado em São Paulo. Durante o evento, foram apresentados diversos pacotes de mídia e propostas de diferentes formatos de transmissão. A Band está analisando a opção de transmitir um jogo por rodada, o que poderia ajudar a recuperar sua presença nas competições sul-americanas.

Além da Band, representantes de outras grandes emissoras também marcaram presença, como Globo, Record, SBT, Disney, Paramount, Warner Bros. Discovery, Google e Livemode. Embora nem todas essas empresas devem apresentar propostas formais, a presença no evento demonstra o interesse ativo delas em acompanhar as mudanças no setor de direitos esportivos da Conmebol.

Atualmente, o SBT detém os direitos de transmissão da Copa Sul-Americana e está buscando renovar essa participação, além de tentar aumentar seu portfólio com a aquisição de direitos da Libertadores. A Record também está planejando fazer uma proposta para exibir jogos do torneio em TV aberta, contribuindo para uma concorrência acentuada pelo campeonato.

Em 2025, o SBT registrou um bom desempenho de audiência durante as transmissões da Sul-Americana. Em partidas que envolveram o Corinthians, a emissora alcançou mais de 10 pontos de audiência na Grande São Paulo, mostrando a relevância do torneio e seu impacto nas transmissões esportivas em TV.