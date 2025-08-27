Renault Oroch é autorizado a atuar como táxi em Fortaleza

Fortaleza está permitindo o uso de picapes para transportar passageiros, seguindo o caminho de cidades como Belo Horizonte, Curitiba e São Paulo. Desde agosto, a Renault Oroch entrou para a frota que pode fazer esse tipo de serviço, e já tem algumas regras específicas para os motoristas.

As novas leis estabelecem um limite de peso de até uma tonelada e pedem atenção para a segurança. A carroceria deve contar com características como capota impermeável e redes de fixação para bagagens. Outro detalhe importante é que os veículos continuam a seguir a identificação tradicional dos táxis que vemos por aí.

E tem mais um bônus interessante: agora, os taxistas podem adquirir uma Oroch novinha, com isenção de IPI, ICMS e IPVA. Isso ajuda a renovar a frota e traz um pouco mais de comodidade para quem trabalha com transporte de passageiros.

Falando no lado prático, a Renault Oroch 2025 tem um espaço de caçamba de 683 litros e pode carregar até 680 kg. É uma opção que vai além dos sedãs e hatchbacks que sempre vemos nas ruas. Para quem já pegou estrada, sabe como um espaço maior faz diferença, principalmente em viagens com bagagens.

A Oroch mede 4.719 mm de comprimento, 1.834 mm de largura e 1.695 mm de altura, além de ter uma distância entre-eixos de 2.829 mm. Isso garante conforto e estabilidade, tanto para os passageiros quanto para as malas. Afinal, quem não gosta de viajar com espaço, né?

As versões disponíveis — Pro, Intense e Iconic — vêm equipadas com um motor flex 1.6 16V de quatro cilindros, que entrega até 120 cv de potência e 16,2 kgfm de torque. O câmbio é manual de seis marchas, permitindo uma aceleração de 0 a 100 km/h em 11,8 segundos e uma velocidade máxima de 169 km/h.

A versão Pro traz uma boa lista de itens, como ar-condicionado manual, freios ABS e até piloto automático. Segundo Emanuella Guimarães, gerente da Jangada Renault, essa autorização é uma forma de valorizar os taxistas e modernizar a frota. É uma combinação de conforto, robustez e versatilidade que promete facilitar o dia a dia nas ruas.