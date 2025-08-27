Xpeng P7 de nova geração é apresentado na China e pode vir ao Brasil

A Xpeng acaba de revelar a nova geração do P7 em Guangzhou, e a notícia é animadora para quem curte sedãs elétricos. Com um preço inicial de RMB 219.800, o que aqui no Brasil dá cerca de R$ 167 mil, esse modelo promete muita inovação. O P7 vem com um visual totalmente reformulado, incorporando tecnologias de ponta e chip inteligente para direção assistida. Ele quer disputar espaço com gigantes como o Tesla Model 3, o BYD Han e o Xiaomi SU7.

### Visual Moderno e Funcional

O design do novo P7 manteve o espírito ousado do modelo anterior, mas agora está com linhas mais limpas e minimalistas. As portas tipo tesoura e as maçanetas retráteis continuam presentes, conferindo um toque futurista ao carango. Outra novidade é a redução sutil na altura do veículo. Ele tem 5,01 m de comprimento e 1,97 m de largura, o que realmente impressiona.

### Versões e Performance

O modelo está disponível em quatro versões Ultra, com opções de motor traseiro ou duplo. A potência varia de 357 a 594 cv, o que já dá uma ideia do que esse bicho é capaz. E a autonomia? Impressionantes 702 km a 820 km, dependendo da versão. A bateria varia entre fosfato de ferro-lítio e NMC, e tem carregamento rápido que promete até 525 km em apenas 10 minutos — perfeito para quem dirige muito e está sempre na correria. A velocidade máxima chega a 230 km/h.

### Interior Sofisticado

Ao entrar no P7, você é recebido por um interior de altíssimo nível. O painel “Technology Island” é um show à parte! Com uma tela central de 15,6 polegadas e um sistema de AR-HUD de 87 polegadas, o volante esportivo proporciona uma experiência completamente envolvente. A iluminação ambiente e os botões sensíveis ao toque são detalhes que fazem a diferença. E os passageiros de trás não ficam em segundo plano, com uma tela de 8 polegadas e bancos reclináveis.

### Tecnologia para Dirigir com Estilo

Quando o assunto é tecnologia, o P7 não decepciona. Ele vem equipado com três chips Turing de IA e um processador Snapdragon 8295P. Isso permite uma navegação autônoma de primeira, com serviços proativos que tornam a experiência dentro do carro ainda mais agradável. E, para deixar tudo mais aerodinâmico, o coeficiente de arrasto é de apenas 0,201 Cd.

### Sucesso Rápido nas Vendas

O primeiro P7 foi lançado em 2019 e já fez história ao ajudar a Xpeng a se firmar no mercado. Nos últimos anos, esse modelo representou quase a metade das vendas anuais da marca. A nova geração quer atrair consumidores mais jovens, com um visual esportivo e acabamentos de luxo. E a pré-venda foi um verdadeiro estouro: mais de 10 mil pedidos em apenas sete minutos! O Deutsche Bank prevê entregas recordes de até 39 mil unidades só em agosto.

### Ambições Futuras

Com seis cores disponíveis e detalhes premium, o novo P7 reafirma a ambição da Xpeng de se tornar uma referência no segmento de sedãs elétricos de luxo. A chegada ao Brasil ainda não está confirmada, mas com esse design, desempenho e tecnologia avançada, é difícil não ficar curioso para ver como ele se comportaria nas nossas ruas.