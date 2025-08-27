Saúde e negócios: a transformação em Campo Grande

Inteligência Artificial: Aplicações Práticas para Empresários de Campo Grande

Nos últimos dias, a Febracis, em Campo Grande, foi local de aprendizado intensivo sobre Inteligência Artificial (IA). Durante dois dias, especialistas e líderes empresariais se reuniram para uma imersão estratégica focada em como essa tecnologia pode ser aplicada nos negócios. A iniciativa teve como principal facilitador Rafael Galdino, um dos especialistas mais renomados do país.

A mobilização foi impulsionada por Luiz Fernando Elias, CEO do Hospital Proncor e do Hospital Santa Marina, que é conhecido por sua visão inovadora. Ele reuniu empresários de diversos setores e profissionais da saúde para discutir como a Inteligência Artificial pode transformar suas áreas de atuação. O encontro foi um marco, promovendo uma interconexão entre diferentes segmentos, algo inédito para a capital.

Luiz Fernando mencionou a importância da conscientização: “O que buscamos foi criar consciência e abrir espaço para que empresários se conectem com o que já está acontecendo no mundo. Campo Grande não pode ficar de fora desse movimento”.

Uma Experiência Prática e Urgente

O evento não se limitou a conceitos teóricos. A programação intensa mostrou de forma prática como a IA pode ser utilizada em diversas áreas, como marketing, gestão, vendas e atendimento ao cliente. Muitos participantes entenderam que a tecnologia não é apenas uma promessa para o futuro, mas já uma ferramenta disponível para o dia a dia dos negócios.

Ao final do evento, a empolgação estava evidente. Um dos participantes comentou: “Isso não vai ficar só na teoria… Vou colocar meu time para pesquisar e aplicar na prática na segunda-feira”.

Estratégia e Competitividade no Mercado

Entre os participantes, José Alcântara, estrategista de marketing, enfatizou a conexão entre tecnologia e competitividade. Ele declarou que a chave para a transformação está na capacidade dos empresários de entender melhor seus clientes e prever as tendências do mercado: “É um caminho de eficiência e crescimento, e quem começar agora vai sair na frente”.

Essa análise reforçou a ideia de que a IA vai além da automação de processos. Ela se torna um instrumento estratégico capaz de antecipar tendências, acelerar decisões e fortalecer a posição das empresas no mercado.

Liderança pelo Exemplo

Luiz Fernando Elias não só organizou o evento, mas também ilustrou seu potencial. Ele já utiliza ferramentas de Inteligência Artificial em sua rotina, tanto na gestão dos hospitais quanto em seus empreendimentos. Ele afirmou: “A Inteligência Artificial já faz parte do meu dia a dia. Nos hospitais, vejo um futuro onde ela será decisiva, desde apoiar diagnósticos mais precisos até prever demandas e personalizar tratamentos. Estamos apenas no começo, mas o impacto será gigantesco.”

IA em Ação: Menos Promessa, Mais Resultados

A imersão mostrou que a IA não é apenas um tema do futuro, mas uma realidade para o presente. Para os empresários de Campo Grande, o aprendizado vai além do evento e se inicia na aplicação dentro de suas empresas. Mais do que inspiração, houve um sentido de urgência. Foi claro que a Inteligência Artificial se trata não apenas de eficiência ou inovação, mas de maiores vendas e resultados mais precisos. Aqueles que participaram do evento saíram convencidos de que aplicar essas ferramentas pode gerar resultados imediatos, como aumento de faturamento, redução de custos e conquista de mercado.

