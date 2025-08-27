BMW traz M2 CS ao Brasil até o final do ano

A BMW está acelerando sua presença no Brasil em 2025, com uma série de lançamentos bem empolgantes. Depois de atualizar o Série 2 Gran Coupé, agora vem a notícia de que o BMW M2 CS vai desembarcar por aqui. Esse modelo é uma versão limitada e promete ser a expressão máxima do que um cupê esportivo pode oferecer.

Por enquanto, a marca só revelou que o M2 CS será ainda mais potente, com 30 cv a mais que a versão convencional do M2 Coupé, que atualmente conta com 480 cv. O detalhe é que detalhes como torque, equipamentos e preço ainda estão guardados a sete chaves. Fica aquela expectativa, né?

M2 CS: tudo o que sabemos até agora

O visual do novo BMW M2 CS já causou espanto em quem viu. O motor é um seis-cilindros de 3,0 litros com dois turbos, entregando 523 cv e torque de 66,2 kgfm, que é um upgrade e tanto se comparado ao M2 automático.

A transmissão? Sem muitas opções aqui, é sempre automática de oito marchas, mas a tração traseira é um grande diferencial frente a outros modelos CS, que têm tração nas quatro rodas. Quem já dirigiu um carro desse tipo sabe como isso muda a dinâmica na estrada.

A boa notícia é que esse cupê ficou mais leve, pesando 1.710 kg em comparação aos 1.730 kg do M2 manual de outros mercados. Essa redução de peso de 44 kg veio através do uso de fibra de carbono em partes como o capô e a tampa do porta-malas. O sistema de rodas forjadas e os bancos tipo concha com encosto de carbono ajudam a manter a performance no alto.

Para os fãs de tecnologia, ainda há opcionais como freios de carbono-cerâmica, que não saem barato – cerca de R$ 48.300. São esses pequenos detalhes que fazem a diferença na hora de transformar um carro já formidável em algo ainda mais especial.

A suspensão, os amortecedores, diferencial eletrônico e controles de estabilidade e tração foram todos recalibrados. O resultado é de se admirar: esse esportivo faz de 0 a 100 km/h em apenas 3,7 segundos e chega a uma velocidade máxima de 303 km/h.

Nos Estados Unidos, o preço já é conhecido: começa em US$ 99.775, o que nos dá uma base de aproximadamente R$ 567 mil. No Brasil, o M2 Coupé está sendo comercializado por R$ 673.950, enquanto o M2 Coupé Track vai para R$ 727.950.

É uma verdadeira máquina que promete deixar muitos apaixonados por velocidade de queixo caído. E aí, quem está ansioso para ver o M2 CS nas ruas?