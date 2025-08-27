Peugeot 308 é lançado na Europa com visual atualizado e mais autonomia

A Peugeot trouxe para a Europa a versão atualizada do seu famoso 308, que agora está disponível nas versões hatch e perua. Esse modelo chega com um design moderno e diversas opções de motorização, que incluem gasolina, diesel, híbridas e elétricas. As vendas começam no último trimestre de 2025, mas os preços ainda são um mistério.

O visual do novo 308 passou por uma repaginada significativa, principalmente na dianteira. Agora, ele tem faróis divididos que lembram garras de um predador e um logotipo iluminado, tudo isso em uma grade frontal que parece saltar aos olhos com seus detalhes tridimensionais. O para-choque também foi redesenhado para garantir melhor aerodinâmica. E se você curte um visual mais robusto, as opções de rodas de 17 ou 18 polegadas fazem toda a diferença.

Ao chegar na traseira, nota-se que o 308 manteve o estilo das lanternas, que agora são full-LED em todas as versões. Para quem precisa de espaço, a perua SW não decepciona, oferecendo um porta-malas que vai até 1.487 litros. O interior apresenta o conceito i-Cockpit, com um painel digital arrojado, volante compacto e acabamentos premium. Ainda por cima, os bancos vêm com a opção de massagem, perfeito para viagens longas, não é mesmo?

Quando se trata de motorização, a linha é bem diversificada. O modelo conta com um motor 1.5 BlueHDi diesel de 130 cv, um 1.2 turbo híbrido leve de 145 cv, um híbrido plug-in de 195 cv e o elétrico E-308, que entrega 156 cv e uma autonomia de até 452 km. Isso significa que você pode aproveitar o desempenho sem deixar a eficiência de lado. As versões eletrificadas vêm com recarga rápida, ideal para quem tem uma rotina agitada.

A tecnologia é um dos pontos altos desse carro. A central multimídia é atualizável via over-the-air, suporta espelhamento sem fio e tem até quatro portas USB-C. Com iluminação ambiente configurável e integração com o app MyPeugeot, você não vai sentir falta de nada. O ar-condicionado é esperto—ele filtra poluentes e pode ser acionado remotamente, o que é uma mão na roda nos dias quentes.

Embora o 308 não esteja à venda no Brasil desde 2019, essas novidades dão pistas sobre o futuro da marca por aqui, especialmente para as versões eletrificadas do 208, 2008 e 3008. A nova geração do SUV 3008 deve trazer motores híbridos e se posicionar logo acima do 2008 na linha da Peugeot, o que promete agitar o mercado local.