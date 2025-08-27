VW T-Roc evolui e revela detalhes de Nivus e T-Cross

O mercado automotivo está em constante transformação, e um bom exemplo disso é o novo T-Roc da Volkswagen. Em 2025, esse SUV já está se destacando na Europa, superando até mesmo o venerado Golf em vendas. No coração da Alemanha, os SUVs estão se tornando os queridinhos da marca, com o T-Roc ocupando a segunda posição nas vendas da Volkswagen, logo atrás do Tiguan. Impressionante, não?

Com tanta expectativa em cima deste novo modelo, a pressão para a Volkswagen acertar a mão é enorme. A primeira geração, lançada em 2017, já mostrava sinais de cansaço e claramente uma renovação era necessária. Recentemente, conseguimos dar uma espiada na segunda geração e queremos compartilhar se o novo T-Roc ainda tem o fôlego para se manter como um sucesso estrondoso.

Mudanças no Design

Por fora, o novo T-Roc passou por uma boa repaginada, mas mantém as proporções parecidas com a versão anterior. A frente foi reformulada, com elementos inspirados na linha elétrica ID. e também no novo Tiguan. O logotipo iluminado e uma faixa de LED conectando os faróis Matrix são um show à parte.

É verdade que o design da marca tem gerado polêmicas ultimamente. Após modelos da linha ID. que não empolgaram muitas pessoas e as grades frontais exageradas do novo Tiguan e do Tayron, o T-Roc tenta equilibrar as duas tendências. O resultado? Um visual mais arredondado que pode não agradar a todos.

Ao olhar para a lateral e a traseira, notamos que os traços do antigo T-Roc ainda aparecem, mas a nova versão se mostra mais definida e imponente. A moldura de luz em torno do logotipo iluminado é um detalhe que se destaca, conectando-se às lanternas traseiras com um efeito 3D de arrasar.

Falando em tamanho, o T-Roc cresceu! Com 12 centímetros a mais, passando para 4,37 metros de comprimento, o SUV também aumentou o espaço interno. Isso melhora o conforto dos passageiros traseiros e dá mais espaço no porta-malas, que agora acomoda até 465 litros. Para quem viaja, esse espaço extra é sempre uma mão na roda!

Detalhes que Fazem a Diferença

O novo T-Roc traz rodas que podem chegar a impressionantes 20 polegadas. E as maçanetas, em vez de serem embutidas, continuam físicas com aquele toque de modernidade que a iluminação fornece.

O teto ganhou uma leve inclinação, adicionando aquele “toque de SUV” que todo mundo adora. A melhoria no coeficiente aerodinâmico para 0,29 é outra conquista, prometendo mais eficiência.

Muitas mudanças também ocorreram no interior. A Volkswagen ouviu as críticas sobre materiais e parece ter feito um bom trabalho. Embora alguns plásticos duros ainda estejam presentes, as áreas visíveis agora estão muito mais caprichadas. Um detalhe que se destaca é o revestimento em tecido no painel, um toque simples que faz toda a diferença. E, para os preocupados com o meio ambiente, cerca de 20% do plástico usado no interior é reciclado.

Funcionalidade e Tecnologia

Nos detalhes práticos, a nova B-Class impressiona com maçanetas internas que têm um acionamento horizontal. Esse movimento, à primeira vista estranho, se torna muito intuitivo. Agora, o motorista conta com controles para os quatro vidros elétricos em fácil acesso. Já no console central, os porta-copos têm inserções ajustáveis — ótima notícia para quem gosta de personalizar os espaços!

A central multimídia de 12,9 polegadas agora está mais em destaque, embora os comandos do ar-condicionado ainda estejam integrados à tela. Tem gente que vai sentir falta dos botões físicos, mas o quadro de instrumentos digital de 10 polegadas e o head-up display são recursos que vão agradar a maioria.

Para completar, quem gosta de tecnologia vai se divertir com as novas funções de assistência, como o Assistente de Estacionamento que agora pode gravar até cinco manobras diferentes. Agora você pode estacionar seu carro através do celular. Praticidade é tudo!

Movimento em Direção à Sustentabilidade

A grande novidade do T-Roc é a nova versão híbrida, anunciada como modelo de transição em direção à eletrificação. O conjunto hibrido é composto por um motor 1.5 TSI Evo2, que traz um módulo híbrido e uma bateria de alta tensão posicionada embaixo do assoalho. Essa opção promete um ganho de até 15% na eficiência em relação aos motores a combustão tradicionais.

Embora o CEO da Volkswagen tenha mencionado que o T-Roc poderia se tornar mais relevante no Brasil, ainda não está claro como isso acontecerá. Há esperanças de que a Volkswagen traga essa plataforma híbrida também para os modelos fabricados aqui, o que poderia ser uma mudança radical no mercado.

Por enquanto, o novo T-Roc está equipado com três opções de motores a combustão: duas versões do 1.5 TSI com 115 ou 150 cv e um 2.0 TSI de 190 cv com tração integral. Todos eles vêm com o câmbio DSG de sete marchas.

A nova geração está com a estreia marcada para 28 de novembro na Europa. As versões incluem desde a básica até a R-Line, e o público pode esperar algumas novidades bem legais, como a opção de pintura em dois tons.

Em resumo, o novo T-Roc parece ter encontrado um bom equilíbrio entre tecnologia, conforto e eficiência. Mesmo com algumas polêmicas em relação ao design, a nova geração promete ser um forte concorrente no mercado. Para os apaixonados por carros, a expectativa é alta!