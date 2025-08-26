Vendas de automóveis registram crescimento pelo sexto mês seguido

O mercado automotivo chinês não para de surpreender! Em julho, ele alcançou um crescimento incrível de 15% em relação ao mesmo mês do ano passado, vendendo 2,593 milhões de veículos. No total, em 2025, já são 18,269 milhões de unidades, um aumento de 12% em comparação com 2024. Para quem tem a sorte de dirigir pelos movimentados centros urbanos da China, essa movimentação é um sinal da força deste mercado.

A BYD se mantém firme na liderança, mas não sem desafios. Enquanto vendeu 247.910 unidades, esse é seu resultado mais fraco desde fevereiro de 2024. Em segundo lugar, a Geely dobrou suas vendas em comparação ao ano anterior, somando 163.930 unidades. Já a Volkswagen e a Toyota, com 148.784 e 123.930 vendas, respectivamente, também apresentaram pequenas quedas.

Domínio da BYD e a Ascensão da Geely

Se você já esbarrou em um BYD na rua, você não está sozinho. A marca tem atraído cada vez mais olhares, mesmo enfrentando essa leve queda. A Geely, que vem investindo em design e tecnologia, está se destacando e mostrando um crescimento impressionante. Fica a dica: vale a pena conferir o que eles têm oferecido no mercado!

Números e Novidades do Setor

As vendas estão bombando, e não só as grandes marcas estão se destacando. A Nissan, com seu modelo elétrico N7, viu suas vendas crescerem cerca de 28%, vendendo 51.005 unidades. Um baita salto para a marca que, pela primeira vez, entrou no top 10 das vendas. A Leapmotor, novata no pedaço, celebrou seu recorde de 45.524 unidades vendidas. Para quem não conhece, essa é uma marca que promete agitar o mercado com suas inovações.

Modelos em Alta

O Geely Xingyuan foi o grande destaque em julho, vendendo 44.274 unidades e liderando o ranking de modelos. Logo atrás vem o BYD Qin Plus com 31.237 unidades e o Tesla Model Y, que agora é o vice no ranking geral, registrando 30.766 vendas. É interessante notar que, por oito meses seguidos, a liderança não foi da BYD, o que dá uma mexida na dinâmica do mercado.

Conclusão: Um Mercado em Evolução

À medida que o mundo dos automóveis continua a evoluir, o mercado chinês demonstra que também está em transformação. Novas marcas e modelos estão constantemente surgindo, oferecendo uma variedade imensa de escolhas para os consumidores. Se você é apaixonado por carros, com certeza há sempre algo novo para admirar e explorar neste cenário vibrante.