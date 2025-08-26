Toyota prepara concorrente da Fiat Toro, mas levará tempo

A Toyota está animada e confirmou que vai lançar uma nova picape intermediária, algo que vai agradar bastante os apaixonados por esse segmento no Brasil. A ideia é que esse modelo fique abaixo da famosa Hilux e entre no páreo com concorrentes como Fiat Toro, Ford Maverick e a Hyundai Santa Cruz. Até agora, tudo era tratativa de bastidores, mas já rolam discussões entre sindicatos que querem garantir a produção local dessa máquina a partir de 2027.

Cooper Ericksen, um dos vacinados com o cargo de vice-presidente de planejamento da Toyota na América do Norte, confirmou essa novidade numa entrevista à MotorTrend. Ele comentou: “As decisões já foram tomadas. Agora, a pergunta é: quando vamos lançar? O ‘se’ já não é mais uma dúvida.” Ou seja, a ansiedade só tende a crescer!

Nos States, onde a picape deve ser lançada primeiro, a expectativa é vender entre 100 mil e 150 mil unidades por ano. Isso mostra uma demanda crescente por picapes compactas e acessíveis. A proposta é fazer um modelo que tenha um jeitinho urbano, com uma dirigibilidade mais parecida com a de um SUV, mas que não perca a força e a versatilidade de uma picape tradicional.

Desafios na Produção

Mas nem tudo são flores. Infelizmente, o projeto vai demorar um pouco para ganhar vida. Ericksen mencionou que a Toyota está com um baita desafio nas mãos, já que atualmente tem 24 modelos novos ou atualizados em desenvolvimento ao mesmo tempo. E, claro, como cada lançamento hoje pode ter versões híbridas, elétricas ou até móveis a hidrogênio, é como se cada carro fosse vários projetos em um.

Expectativa na Argentina

Enquanto isso, os nossos hermanos da Argentina já andavam comentando sobre a nova picape desde 2024. Durante um evento entre concessionários e a Toyota, a existência desse projeto veio à tona, prevendo uma estreia para um pouco depois de 2027. O foco do evento era o lançamento do novo Yaris Cross, mas quem ama picape sabe que novidades sempre chamam atenção!

E sim, essa nova picape também vai ser produzida no Brasil! A planta em Sorocaba (SP) está com novidades e deve abrigar a produção da nova caminhonete, junto com o Yaris Cross e a linha Corolla, que está se mudando para lá. Vai ter uma nova ala sendo construída para isso e deve ficar pronta em um ano.

Mais Detalhes Sobre o Modelo

Com relação a detalhes técnicos, a picape vai utilizar a mesma plataforma TNGA do Corolla Cross. Visualmente, podemos esperar elementos inspirados no conceito EPU, que deu as caras no Salão de Tóquio. O protótipo tem aproximadamente 5,07 metros e parece bem similar à Ford Maverick.

A Toyota chegou até a brincar com a possibilidade de fazer uma versão totalmente elétrica, mas as vendas de veículos elétricos não estão tão animadas em várias regiões, então a marca parece ter alinhado suas estratégias para uma opção híbrida. É uma resposta direta à Ford, que tem a Maverick como a única picape desse porte com uma versão eletrificada. O sistema híbrido da nova picape pode muito bem incluir um motor 2.5 Atkinson flex e dois motores elétricos, garantindo tração integral.

Então, só por enquanto, as especulações continuam, mas a empolgação dos amantes do universo automotivo fica lá em cima.