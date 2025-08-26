Nem todas as frutas são permitidas para cachorros: veja quais evitar

Os cachorros podem comer outros alimentos além de ração, como frutas. Entretanto, nem todas podem fazer bem aos pets.

A alimentação dos cachorros é um aspecto essencial para garantir saúde, energia e longevidade. Oferecer os nutrientes adequados fortalece ossos, músculos e sistema imunológico, além de prevenir doenças comuns em pets.

No entanto, nem todos os alimentos consumidos por humanos são seguros para cães, e algumas escolhas podem gerar problemas graves. Compreender quais alimentos são apropriados e quais evitar contribui para a manutenção do bem-estar e evita complicações digestivas, intoxicações e alergias.

Além disso, uma dieta balanceada influencia diretamente no comportamento, na disposição e na qualidade de vida dos animais, tornando-se um cuidado indispensável para tutores responsáveis evitarem problemas no futuro.

5 frutas que não são indicadas para cachorros

Embora muitas frutas sejam saudáveis para consumo humano, algumas representam riscos sérios para os cachorros. O consumo inadequado pode provocar vômitos, diarreia, intoxicações e, em casos mais graves, danos aos órgãos. Reconhecer quais frutas evitar ajuda a prevenir acidentes.

Uvas e passas

Uvas e passas contêm toxinas que prejudicam rins e fígado dos cachorros, podendo causar insuficiência renal aguda. Mesmo pequenas quantidades representam risco, especialmente para cães de pequeno porte. Por isso, é importante manter esses alimentos fora do alcance dos pets.

Abacate

O abacate apresenta uma substância chamada persina, que é tóxica para cachorros e pode gerar vômitos, diarreia e problemas cardíacos. Apesar de conter gorduras saudáveis para humanos, o consumo em cães deve ser totalmente evitado. Além disso, sementes e caroços também representam risco de obstrução.

Cereja

As cerejas possuem cianeto em caroços e folhas, substância altamente perigosa para cachorros. Ingerir a fruta inteira ou parcialmente mastigada pode causar dificuldade respiratória, confusão mental e intoxicação grave. Portanto, é fundamental não oferecer cerejas, mesmo em pequenas quantidades.

Frutas cítricas

Frutas como laranja, limão, tangerina e grapefruit contêm ácidos que irritam o estômago dos cães e podem provocar vômitos e diarreia. O sabor ácido também pode ser desagradável para muitos animais, desencorajando a ingestão. Para quem deseja oferecer vitamina C, é melhor buscar fontes seguras.

Maçã com caroço

A maçã é segura sem sementes, mas o caroço contém cianeto, que é tóxico para cachorros. Engolir sementes ou caroços inteiros pode provocar intoxicação, dificultando a digestão e afetando órgãos internos. Oferecer apenas a polpa da fruta, sem sementes, é a forma segura de consumo.

Frutas permitidas para cachorros

Algumas frutas podem ser oferecidas com moderação, agregando vitaminas, fibras e antioxidantes à dieta dos cães. O ideal é servir pequenas porções, sem adição de açúcar ou temperos, garantindo benefícios à saúde.

Banana: fonte de potássio, fibras e vitaminas, ajuda na digestão e fornece energia rápida para atividades diárias. Pode ser oferecida em fatias ou amassada, como petisco saudável. Maçã sem sementes: rica em fibras e vitamina C, fortalece o sistema imunológico e auxilia na saúde intestinal. Cortar em pedaços facilita o consumo e evita engasgos. Melancia sem sementes: contém alto teor de água, auxiliando na hidratação e no controle da temperatura corporal. Pode ser servida em cubos ou raspada, sem casca. Manga: fonte de vitaminas A, C e E, contribui para a saúde ocular, pele e pelagem. Retirar a casca e o caroço garante segurança durante o consumo. Morango: possui antioxidantes que fortalecem o sistema imunológico e ajudam na prevenção de doenças. Serve como petisco refrescante, devendo ser oferecido em pequenas quantidades.

Oferecer frutas permitidas contribui para uma dieta equilibrada, fortalece a saúde dos cachorros e aumenta a variedade de sabores sem prejudicar o organismo. Integrar alimentos naturais à rotina alimentar dos cães promove bem-estar, disposição e qualidade de vida.

