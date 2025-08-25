A hipocrisia do gaudério em LaVaca, de Clarissa Ferreira

No último sábado, o teatro Renascença reviveu sua beleza, após ser afetado por uma enchente, ao receber o espetáculo da artista Clarissa Ferreira. O evento celebrou o primeiro ano do álbum LaVaca, reunindo um público entusiasmado.

A performance de Clarissa foi um convite para refletir sobre a rica cultura do Sul do país. A artista trouxe à tona uma conexão poderosa com elementos locais, despertando memórias e emoções em quem assistia. Entretanto, muitos presentes notaram que viver em Porto Alegre durante o inverno pode ser desanimador. A degradação dos serviços públicos e a sensação de desespero permeiam o cotidiano da cidade, onde a privatização e a falta de investimento têm levado a um quadro de crescente desigualdade e descaso.

Além disso, a valorização da música indígena e crioula é frequentemente negligenciada na região. As práticas culturais que resistem ao tempo e ao racismo são escassas. Apenas uma pequena parte da população tem acesso a um contato real com o campo e com as tradições genuínas do Pampa, uma terra rica em cultura, mas muitas vezes marcada por uma visão distorcida e doentia.

O espetáculo se aprofundou nas questões críticas que cercam essa cultura pampeana. Clarissa utilizou a milonga e outros ritmos para discutir questões sociais importantes, evidenciando a hipocrisia de quem glorifica o Pampa ao mesmo tempo em que o destrói. Ela abordou a realidade dos gaúchos que se orgulham de suas tradições e, ao mesmo tempo, participam da destruição ambiental, como a derrubada de florestas e a degradação da terra para o cultivo de soja. As práticas que destroçam não apenas o meio ambiente, mas também a dignidade de diversas comunidades marginalizadas, foram expostas de forma contundente.

O ato de protesto de Clarissa durante o espetáculo foi repleto de beleza e arte genuína. A artista estava profundamente conectada com sua mensagem, cativando o público com a vibração e a sinceridade de sua performance. Ela utilizou sua expressão artística como uma forma de resistência às injustiças sociais, mostrando que ainda é possível buscar formas melhores de viver, promovendo a valorização mútua entre mulheres e uma visão libertadora da cultura local.

Ao final da apresentação, muitos saíram com um novo olhar sobre os desafios enfrentados em sua região. A experiência foi enriquecedora, trazendo à tona a realidade dura, mas que também permite momentos de beleza e conexão. Além da qualidade musical e da produção envolvente, o espetáculo proporcionou imagens marcantes que permanecem na memória, como a imagem de uma bailarina negra dançando livremente no campo, representando as vozes silenciadas pela história.

A vida e a luta de Eny, uma quilombola de São Gabriel, que dedicou sua existência à defesa de seu território e à família, também foram lembradas. Comovente e inspiradora, a história dela ressoou durante a apresentação.

Clarissa Ferreira, uma artista branquíssima e destemida, se apresenta como uma voz necessária na cena cultural. Sua arte ajuda a explorar e revelar as contradições que permeiam o Sul, emocionando e mobilizando aqueles que buscam um futuro mais justo e democrático.

Ao deixar o espetáculo, muitos se sentiram renovados e motivados a refletir sobre suas próprias realidades e lutas cotidianas. A arte, quando bem direcionada, não apenas entretém, mas também transforma e impulsiona mudanças necessárias na sociedade.