Caoa Chery reduz preço do Tiggo 7 em R$ 16,5 mil para PcD

O Caoa Chery Tiggo 7 tem se destacado com suas duas versões voltadas especialmente para o público PcD, tornando o sonho de ter um carro novo mais acessível. A grande sacada aqui é que quem pode se beneficiar da isenção de impostos vai conseguir adquirir um carro zero km com condições muito vantajosas.

E quando falamos em custo-benefício, as ofertas são bem atrativas. Ambas as versões vêm com isenção integral de IPI e ainda há bônus de fábrica. Essa combinação é perfeita para quem busca um bom negócio.

Começando pela versão de entrada, o Tiggo 7 Sport está com um preço de tabela de R$ 139.990, mas para o público PcD, ele sai por R$ 130.004. Uma economia que pode chegar a quase R$ 10 mil! Também temos a versão Tiggo 7 PRO Hybrid MAX DRIVE, que custa R$ 174.990 no varejo, mas com os benefícios PcD, o valor diminui para R$ 158.417, resultando em um desconto de mais de R$ 16 mil. Imagina falar para os amigos que você pagou tanto menos?

Para aproveitar esses benefícios, o primeiro passo é levar seus exames que comprovem a deficiência, além de um laudo médico assinado por um profissional autorizado pelo Detran. Depois desse processo inicial, é necessário passar por uma avaliação em uma clínica credenciada, que vai emitir o laudo final para concluir a compra com isenção. Não se esqueça que esse tipo de compra exige uma certa documentação.

Documentos para Isenção de IPI

Aqui estão os documentos que você precisa reunir para solicitar a isenção:

Termo de curatela , caso o veículo seja comprado em nome de alguém sem capacidade legal.

, caso o veículo seja comprado em nome de alguém sem capacidade legal. Formulário de solicitação de isenção de IPI , que pode ser encontrado na Receita Federal.

, que pode ser encontrado na Receita Federal. Laudo médico e CNH especial , ambas em duas cópias autenticadas pelo Detran.

, ambas em duas cópias autenticadas pelo Detran. Cópias autenticadas de CPF, RG, título de eleitor e comprovante de residência.

de CPF, RG, título de eleitor e comprovante de residência. Cópia simples das duas últimas declarações do Imposto de Renda . Se não declarar, um comprovante de isenção é necessário.

. Se não declarar, um comprovante de isenção é necessário. Comprovante de regularidade das contribuições ao INSS.

E se você está pensando no que o Tiggo 7 Sport traz de bom, aqui vai: ele vem equipado com um motor 1.5 turbo flex que gera impressionantes 150 cavalos e 21,4 kgfm de torque. E o câmbio automático de 9 marchas garante que você tenha uma experiência de direção suave. Para quem busca algo mais avançado, o Tiggo 7 Pro Hybrid Max Drive combina um sistema híbrido leve de 48V e o mesmo motor 1.5 turbo, resultando em 160 cavalos e 25,5 kgfm de torque. Ah, e vale lembrar que o motor elétrico não é para mover o carro sozinho, mas sim para ajudar a economizar combustível e reduzir as emissões. Uma escolha pensada também no meio ambiente.

Desempenho no Mercado

De acordo com dados da Fenabrave, de janeiro a julho de 2025, o Caoa Chery Tiggo 7 emplacou 17.905 unidades no Brasil. Foram números interessantes, e para se ter uma ideia da competição, o Toyota Corolla Cross liderou com 36.957 emplacamentos, seguido pelo Jeep Compass, que registrou 32.468 unidades.

Preços do Tiggo 7 para PcD em agosto de 2025

Configurações Preço de tabela Preço para PcD Descontos Tiggo 7 Sport R$ 139.990,00 R$ 130.004,00 R$ 9.986,00 Tiggo 7 PRO Hybrid MAX DRIVE R$ 174.990,00 R$ 158.417,00 R$ 16.573,00

É muita informação e uma ótima oportunidade para quem busca um carro novo, não é mesmo?