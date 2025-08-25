Números consolidados de 22/08/2025 estão disponíveis

Na última sexta-feira, 22 de agosto de 2025, uma série de programas de TV obteve resultados variados de audiência. O programa Quilos Mortais se destacou e superou o Programa do Ratinho, garantindo a vice-liderança na classificação. Por outro lado, o Perrengue do Dia caiu para a sexta posição, com índices tão baixos que a Band ficou atrás da Record News.

O Melhor da Tarde, que conta com Leo Dias na apresentação, teve um desempenho abaixo de 1 ponto, encerrando a semana com números preocupantes. Em contrapartida, o Aqui Agora registrou uma leve alta em seus índices, resultado de mudanças feitas no programa, o que o ajudou a superar o Brasil Urgente.

Confira os números da audiência dos principais programas dessa sexta:

TV Globo:

Bom Dia SP: 8,3 pontos

Bom Dia Brasil: 9,3 pontos

Encontro com Patrícia Poeta: 7,0 pontos

Mais Você: 6,9 pontos

SP1: 9,7 pontos

Globo Esporte: 9,9 pontos

Jornal Hoje: 11,6 pontos

Edição Especial: História de Amor: 12,8 pontos

Sessão da Tarde: Miss Simpatia 2 – Armada e Poderosa: 10,3 pontos

SPTV: 12,7 pontos

Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 15,3 pontos

Êta Mundo Melhor!: 19,4 pontos

SP2: 22,2 pontos

Dona de Mim: 22,6 pontos

Jornal Nacional: 23,5 pontos

Vale Tudo: 25,6 pontos

Globo Repórter: 17,0 pontos

Record TV:

Balanço Geral Manhã: 1,7 pontos

Balanço Geral Manhã II: 2,4 pontos

Balanço Geral Manhã SP: 3,2 pontos

Fala Brasil: 3,3 pontos

Hoje em Dia: 3,2 pontos

Balanço Geral SP: 4,5 pontos

Cidade Alerta SP: 6,9 pontos

Jornal da Record: 6,2 pontos

Quilos Mortais: 5,1 pontos

SBT:

SBT Manhã: 2,5 pontos

Bom Dia Esperança: 2,4 pontos

Bom Dia & Cia: 1,7 pontos

Programa do Ratinho: 4,5 pontos

Aqui Agora: 2,6 pontos

SBT Brasil: 3,5 pontos

Band:

Jogo Aberto: 1,4 pontos

Melhor da Tarde: 0,9 pontos

Brasil Urgente: 2,1 pontos

RedeTV!:

A Tarde é Sua: 0,7 pontos

RedeTV! News: 0,3 pontos

Os números de audiência são importantes para o mercado publicitário, pois ajudam as emissoras a entenderem a preferência do público. Em 2025, cada ponto de audiência representa aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Essa medição é essencial para a avaliação do desempenho dos programas na televisão.