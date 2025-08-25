Notícias

Números consolidados de 22/08/2025 estão disponíveis

Autor Rodrigo Campos
Leo Dias no Melhor da Tarde. Foto: Reprodução/Band
confira os números consolidados de 22/08/2025

Na última sexta-feira, 22 de agosto de 2025, uma série de programas de TV obteve resultados variados de audiência. O programa Quilos Mortais se destacou e superou o Programa do Ratinho, garantindo a vice-liderança na classificação. Por outro lado, o Perrengue do Dia caiu para a sexta posição, com índices tão baixos que a Band ficou atrás da Record News.

O Melhor da Tarde, que conta com Leo Dias na apresentação, teve um desempenho abaixo de 1 ponto, encerrando a semana com números preocupantes. Em contrapartida, o Aqui Agora registrou uma leve alta em seus índices, resultado de mudanças feitas no programa, o que o ajudou a superar o Brasil Urgente.

Confira os números da audiência dos principais programas dessa sexta:

TV Globo:

  • Bom Dia SP: 8,3 pontos
  • Bom Dia Brasil: 9,3 pontos
  • Encontro com Patrícia Poeta: 7,0 pontos
  • Mais Você: 6,9 pontos
  • SP1: 9,7 pontos
  • Globo Esporte: 9,9 pontos
  • Jornal Hoje: 11,6 pontos
  • Edição Especial: História de Amor: 12,8 pontos
  • Sessão da Tarde: Miss Simpatia 2 – Armada e Poderosa: 10,3 pontos
  • SPTV: 12,7 pontos
  • Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 15,3 pontos
  • Êta Mundo Melhor!: 19,4 pontos
  • SP2: 22,2 pontos
  • Dona de Mim: 22,6 pontos
  • Jornal Nacional: 23,5 pontos
  • Vale Tudo: 25,6 pontos
  • Globo Repórter: 17,0 pontos

Record TV:

  • Balanço Geral Manhã: 1,7 pontos
  • Balanço Geral Manhã II: 2,4 pontos
  • Balanço Geral Manhã SP: 3,2 pontos
  • Fala Brasil: 3,3 pontos
  • Hoje em Dia: 3,2 pontos
  • Balanço Geral SP: 4,5 pontos
  • Cidade Alerta SP: 6,9 pontos
  • Jornal da Record: 6,2 pontos
  • Quilos Mortais: 5,1 pontos

SBT:

  • SBT Manhã: 2,5 pontos
  • Bom Dia Esperança: 2,4 pontos
  • Bom Dia & Cia: 1,7 pontos
  • Programa do Ratinho: 4,5 pontos
  • Aqui Agora: 2,6 pontos
  • SBT Brasil: 3,5 pontos

Band:

  • Jogo Aberto: 1,4 pontos
  • Melhor da Tarde: 0,9 pontos
  • Brasil Urgente: 2,1 pontos

RedeTV!:

  • A Tarde é Sua: 0,7 pontos
  • RedeTV! News: 0,3 pontos

Os números de audiência são importantes para o mercado publicitário, pois ajudam as emissoras a entenderem a preferência do público. Em 2025, cada ponto de audiência representa aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Essa medição é essencial para a avaliação do desempenho dos programas na televisão.

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

