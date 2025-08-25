Corolla Cross se aproxima do T-Cross em vendas, aponta Fipe

O Toyota Corolla Cross teve uma boa fase em agosto, mas não conseguiu segurar a posição diante do Volkswagen T-Cross, que continua firme no topo do mercado de SUVs aqui no Brasil. O Corolla Cross, que atraiu muitos olhares, especialmente na versão XR, está se destacando por seu preço bem acessível, principalmente para taxistas e frotistas, além das isenções de IPI e um bom desconto de fábrica.

De acordo com os números da Fenabrave até o dia 24 de julho, o T-Cross vendeu 5.551 unidades, apenas 13 a mais que o Corolla Cross, que ficou com 5.538 emplacamentos. Em terceiro lugar, temos o Hyundai Creta, que também fez bonito com 4.395 vendas.

O Fiat Fastback apareceu lá na quarta posição, com uma boa venda de 3.760 unidades durante o mês. Logo atrás, o Chevrolet Tracker não deixou por menos, somando 3.655 emplacamentos. Já o Fiat Pulse ficou em sexto lugar, garantindo 3.346 vendas. Tem carro pra todos os gostos, né?

Se você dirige com frequência em estradas, imagina como é importante ter um SUV confortável e confiável. O Volkswagen Nivus também apareceu nessa lista, vendendo 3.287 carros. O Nissan Kicks não ficou muito atrás, com 2.956 unidades, enquanto o Jeep Compass fechou sua participação com 2.908 emplacamentos.

Falando em crescimento, o Volkswagen Tera está um pouco mais discreto, mas ainda assim conquistou 2.908 vendas. E, para completar, o Honda HR-V e o Caoa Chery Tiggo 7 também marcaram presença na lista dos mais vendidos.

Ranking dos SUVs mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:

Posição Modelo Vendas 1 Volkswagen T-Cross 5.551 2 Toyota Corolla Cross 5.538 3 Hyundai Creta 4.395 4 Fiat Fastback 3.761 5 Chevrolet Tracker 3.655 6 Fiat Pulse 3.346 7 Volkswagen Nivus 3.287 8 Nissan Kicks 3.205 9 Jeep Compass 2.956 10 Volkswagen Tera 2.908 11 Honda HR-V 2.849 12 Caoa Chery Tiggo 7 2.576

Essa lista foi compilada a partir de dados da Fipe Carros com informações da Fenabrave. É sempre interessante ver como os modelos se comportam nas vendas, não acha? Cada um com suas características, apelos e preços que atraem diferentes públicos.