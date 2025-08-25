Corolla Cross se aproxima do T-Cross em vendas, aponta Fipe

O Toyota Corolla Cross teve uma boa fase em agosto, mas não conseguiu segurar a posição diante do Volkswagen T-Cross, que continua firme no topo do mercado de SUVs aqui no Brasil. O Corolla Cross, que atraiu muitos olhares, especialmente na versão XR, está se destacando por seu preço bem acessível, principalmente para taxistas e frotistas, além das isenções de IPI e um bom desconto de fábrica.
De acordo com os números da Fenabrave até o dia 24 de julho, o T-Cross vendeu 5.551 unidades, apenas 13 a mais que o Corolla Cross, que ficou com 5.538 emplacamentos. Em terceiro lugar, temos o Hyundai Creta, que também fez bonito com 4.395 vendas.
O Fiat Fastback apareceu lá na quarta posição, com uma boa venda de 3.760 unidades durante o mês. Logo atrás, o Chevrolet Tracker não deixou por menos, somando 3.655 emplacamentos. Já o Fiat Pulse ficou em sexto lugar, garantindo 3.346 vendas. Tem carro pra todos os gostos, né?
Se você dirige com frequência em estradas, imagina como é importante ter um SUV confortável e confiável. O Volkswagen Nivus também apareceu nessa lista, vendendo 3.287 carros. O Nissan Kicks não ficou muito atrás, com 2.956 unidades, enquanto o Jeep Compass fechou sua participação com 2.908 emplacamentos.
Falando em crescimento, o Volkswagen Tera está um pouco mais discreto, mas ainda assim conquistou 2.908 vendas. E, para completar, o Honda HR-V e o Caoa Chery Tiggo 7 também marcaram presença na lista dos mais vendidos.
Ranking dos SUVs mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:
|Posição
|Modelo
|Vendas
|1
|Volkswagen T-Cross
|5.551
|2
|Toyota Corolla Cross
|5.538
|3
|Hyundai Creta
|4.395
|4
|Fiat Fastback
|3.761
|5
|Chevrolet Tracker
|3.655
|6
|Fiat Pulse
|3.346
|7
|Volkswagen Nivus
|3.287
|8
|Nissan Kicks
|3.205
|9
|Jeep Compass
|2.956
|10
|Volkswagen Tera
|2.908
|11
|Honda HR-V
|2.849
|12
|Caoa Chery Tiggo 7
|2.576
Essa lista foi compilada a partir de dados da Fipe Carros com informações da Fenabrave. É sempre interessante ver como os modelos se comportam nas vendas, não acha? Cada um com suas características, apelos e preços que atraem diferentes públicos.