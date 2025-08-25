Inspiração dos novos T-Cross e Nivus: o que foi revelado

Enquanto aqui no Brasil a Volkswagen está focada nos queridinhos Golf GTI e Jetta GLI, a matriz lá na Alemanha está preparando o terreno para o novo T-Roc. Esse SUV promete ser a grande atração do Salão de Munique, que acontece entre os dias 9 e 12 de setembro de 2025. Hoje, o T-Roc é sucesso absoluto na Europa, sendo o modelo mais vendido da marca por lá.

Mas não é só no Velho Continente que o T-Roc tem seu valor. Recentemente, Thomas Schäffer, CEO da montadora, confirmou em uma entrevista que o novo T-Roc pode ganhar ainda mais importância por aqui. É um sinal de que a Volkswagen está de olho no mercado brasileiro e na demanda por SUVs.

Importância global

O papo na entrevista ficou ainda mais interessante quando Schäffer mencionou que o SUV do Golf pode vir com motorização híbrida. Isso porque a Volkswagen investe pesado em modelos elétricos e híbridos na Europa. Ele destacou que a empresa “está experimentando porque algumas regiões do mundo estão preferindo HEVs (híbridos plenos)”. Essas palavras podem indicar que o T-Roc, pensado para o mercado sul-americano, pode finalmente chegar ao Brasil.

Embora o T-Roc nunca tenha sido produzido aqui, as recentes declarações geram expectativa. O que se especula é que a Volkswagen está preparando um novo conjunto motriz que deve ser mais adequado para nosso mercado. Isso inclui a adoção da plataforma MQB Hybrid, que já está confirmada para produção aqui no Brasil, ou uma versão adaptada da plataforma MQB-A0.

Imagine que, com todas essas mudanças, nós poderíamos, enfim, ter SUVs nacionais com eletrificação, ou pelo menos versões híbridas mais acessíveis. Quem não gostaria de um SUV eficiente e econômico?

Design que chama atenção

E o que esperar do novo T-Roc em termos de design? Embora o modelo ainda não tenha sido revelado em sua totalidade, já podemos ver alguns esboços interessantes que dão uma ideia do seu visual. A dianteira promete trazer um ar imponente, com uma grade grande e faróis finos que vão direto até a grade, tudo alinhado com a identidade visual da marca.

Na traseira, o design se inspira nas linhas dos irmãos elétricos da Volkswagen, especialmente no ID.4. As lanternas interligadas e o caimento delicado da coluna traseira são detalhes que realçam essa modernidade, sem deixar o aspecto prático de lado.

Interior apostando no minimalismo

Uma das críticas mais frequentes sobre os modelos da Volkswagen era o interior muito tecnológico, mas confuso. Para o novo T-Roc, há planos de um interior mais amigável e funcional. Os comandos da multimídia, por exemplo, vão voltar a ser físicos, algo que muitos motoristas agradecem.

Podemos esperar uma central semelhante à do Tiguan, com duas telas grandes e um botão giratório intuitivo no console. Esse novo desenvolvimento parece ser um caminho para eliminar aqueles comandos sensíveis ao toque que geravam tantas frustrações.

Agora, será que a alavanca de câmbio irá sumir de vez? A aposta é que ela seja deslocada para as hastes atrás do volante, como visto no Audi Q3, o que vai deixar o cockpit ainda mais clean e funcional.

Quando chega?

E aí, quando podemos ver tudo isso nas ruas? O lançamento está confirmado para o Salão de Munique em setembro de 2025. A produção continuará a ser feita em Palmela, Portugal, e, considerando sua popularidade, não é à toa que o T-Roc já acumulou mais de 2 milhões de unidades vendidas desde seu lançamento.

Só um detalhe: o T-Roc Cabriolet, modelo único e conversível da Volkswagen, terá uma despedida programada para 2027. A fábrica que o produz estava em risco de fechamento, mas agora seguirá até o final da década. Assim, o foco do futuro parece estar mesmo no T-Roc renovado, já que ele promete trazer muitas novidades para os apaixonados por SUVs.