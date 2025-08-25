Yamaha Brasil desmente boato sobre Ténéré 700

A Yamaha acabou de apagar um incêndio! Surgiram rumores sobre a possível suspensão da produção da Ténéré 700 aqui no Brasil, mas a marca saiu em defesa e disse que tudo isso não passa de um boato. Eles classificaram essa história como “completamente infundada e mentirosa”, o que, convenhamos, é bem tranquilo para quem não está por dentro do que realmente rola no mercado.

A produção da Ténéré 700 está a todo vapor em Manaus, e as primeiras unidades devem começar a chegar nas concessionárias em setembro. E olha que interessante: um levantamento recente mostrou que apenas em julho, cinco motos já foram emplacadas para uso interno da Yamaha. PRATICIDADE é o nome do jogo e, quem já pegou uma estrada cheia de buracos, sabe que uma boa suspensão faz toda a diferença.

A pré-venda, que bombou no final de março, ofereceu 150 unidades por R$ 72.990. E adivinha? Elas se esgotaram em questão de minutos. Isso mostra o quanto os motociclistas brasileiros estão animados com esse lançamento, que era esperado desde 2019 e foi finalmente apresentado no Festival Interlagos 2024. A expectativa só cresce!

Agora, vamos falar um pouco mais sobre o que vem na Ténéré 700. Esse novo modelo traz atualizações bem legais, como um painel TFT de 6,3 polegadas com conectividade Y-Connect. Para quem adora fazer viagens longas, a tomada USB tipo C é uma mão na roda. E quem não gosta de andar com faróis de LED em formato de “Y”? Isso dá um charmoso toque de modernidade.

As carenagens foram redesenhadas e a ergonomia melhorada, o que é perfeito para quem curte pilotar em pé em trilhas. Sabemos que em aventura, uma posição confortável faz toda a diferença, não é mesmo? O motor é o famoso CP2 de 689 cm³, agora com acelerador eletrônico (YCC-T) e modos de pilotagem diferentes. Tem até controle de tração e ABS que você pode ligar ou desligar, além de uma suspensão dianteira bem robusta.

E não para por aí! A Ténéré 700 vai estar disponível em três cores — Racing Blue, Frozen Titanium e Sky Blue — e vem com uma garantia de quatro anos e revisões com preço fixo. Para a pré-reserva, era necessário deixar um sinal de R$ 7 mil. Isso mostra o quanto a Yamaha está comprometida em atender a demanda de aventureiros por aqui.

Sem dúvidas, a Ténéré 700 promete fazer sucesso entre os amantes de motos. A velocidade da pré-venda e o avanço da produção têm deixado todo mundo empolgado. Vamos acompanhar juntos as novidades!