Peugeot começa a produzir híbridos 208 e 2008 na Argentina

O Grupo Stellantis acabou de dar um passo importante na Argentina ao iniciar a produção dos novos Peugeot 208 e 2008. Esses são os primeiros modelos do tipo fabricados no país e já chegam com a tecnologia Flex Hybrid, que promete inovação e eficiência.

Os motores BioHybrid saem de Betim (MG) e seguem para El Palomar, onde são montados nos veículos que vão para o mercado brasileiro. Por enquanto, não tem data definida para o lançamento oficial na Argentina, então vamos esperar pelas novidades!

O que realmente chama a atenção nessa linha é a tecnologia Bio-Hybrid, que também está presente nos Fiat Pulse e Fastback. Esse sistema mild-hybrid de 12V combina um motor 1.0 turbo flex de três cilindros com um motor elétrico, substituindo o alternador e o motor de partida. Para quem já passou por aqueles congestionamentos chatos, essa tecnologia é uma mão na roda, né?

Vamos aos números: o motor entrega até 130 cv e 20,4 kgfm de torque. O componente elétrico ainda ajuda com cerca de 4 cv a mais, além de recuperar energia durante a desaceleração. Isso não só promete uma redução no consumo, mas também um melhor desempenho em ambientes urbanos, que é onde nossas máquinas mais precisam de agilidade.

A transmissão é automática CVT com sete marchas simuladas e tração dianteira, uma combinação que deve facilitar bastante no dia a dia. E para quem gosta de economia de combustível, esse sistema conta com duas baterias de 12V — uma de chumbo-ácido e outra de íons de lítio — e oferece quatro modos de operação. Se você costuma dirigir bastante, vai perceber a diferença na conta do posto.

Em termos de estilo, os híbridos vão vir com novos emblemas e rodas exclusivas, além de gráficos no painel para você acompanhar o desempenho elétrico. É um charme a mais que vai fazer os fãs de carros vibrarem.

Enquanto o lançamento no Brasil está confirmado, a chegada ao mercado argentino ainda está sem data. A marca segue firme em sua estratégia de eletrificação e já está preparando novidades para outros modelos, como os 3008, 5008 e 408, que estão vindo por aí.

Com todas essas inovações, fica a expectativa para ver como esses novos Peugeot vão se sair nas ruas e na vida de quem não abre mão de um bom desempenho automobilístico!