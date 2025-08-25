Renault reduz preço do Kwid Outsider em R$ 24 mil para PcD

O Renault Kwid Outsider, a versão mais equipada do famoso subcompacto, está de olho nas vendas diretas para pessoas com deficiência (PcD) até o final de agosto. Essa é uma oportunidade e tanto, já que nessa modalidade há isenção total do IPI e uma redução proporcional no ICMS. O preço de tabela do Kwid Outsider é de R$ 89.090, mas quem se enquadra nos critérios de elegibilidade pode levar para casa por R$ 65.085. Isso representa uma economia significativa de R$ 24.005.

Se você está pensando em adquirir o seu, é uma boa ideia visitar as concessionárias Renault. Lá, você encontra todos os detalhes sobre o processo de compra, documentos necessários e opções de financiamento que facilitam a vida de quem possui alguma deficiência. Vale a pena conferir!

O Que o Kwid Outsider Oferece

Esse modelo vem equipado com um motor 1.0 SCe e um câmbio manual de 5 marchas. O desempenho é bastante razoável, com até 71 cv de potência a 5.500 rpm. O torque é de 10 kgfm com etanol e 9,4 kgfm com gasolina. E, para quem gosta de uma adrenalina leve, ele alcança uma velocidade máxima de 156 km/h, levando apenas 13,5 segundos para ir de 0 a 100 km/h.

Falando em eficiência, o Kwid Outsider não decepciona. O Inmetro aponta um consumo médio de 10,4 km/l na cidade com etanol, e 14,6 km/l com gasolina. Quando se trata de rodar na estrada, esses números vão para 10,8 km/l e 15,5 km/l, respectivamente. Para quem já pegou trânsito ou fez viagens longas, sabe como essa economia é valiosa.

Vendendo Bem no Mercado

Nos primeiros sete meses de 2025, o Renault Kwid vendeu 29.946 unidades, embora tenha um rival forte, o Fiat Mobi, que marcou 41.330 emplacamentos no mesmo período. Tem sido uma competição acirrada!

Design e Conforto

O Kwid Outsider traz rodas aro 14”, bancos personalizados e detalhes que fazem a diferença, como adesivos laterais e volante de três raios. Ele também se destaca com retrovisores na cor preta brilhante, calotas Flex Wheel Biton, ar-condicionado e um apoio de cabeça traseiro central que é ajustável. E não podemos esquecer do conforto dos passageiros com os retrovisores com ajuste elétrico.

Esse subcompacto também vem munido de tecnologia, como o espelhamento de celular via MEDIA Evolution, com suporte para Android Auto e Apple CarPlay. A lista de itens de segurança é robusta: freios ABS, airbags frontais e laterais, cintos de 3 pontos para os bancos traseiros, monitoramento da pressão dos pneus (TPMS) e luzes diurnas em LED (DRL). Para as famílias, são dois pontos Isofix para cadeirinhas infantis.

Segurança e Tecnologia

Entre as funcionalidades pra lá de úteis, estão o controle eletrônico de estabilidade (ESP), assistência de partida em rampa (HSA), direção elétrica com assistências e uma câmera de ré que ajuda na hora de estacionar. O sistema Stop&Start também é uma mão na roda na economia de combustível.

Então, se você está buscando um carro compacto, com um bom custo-benefício e cheio de recursos que facilitam o dia a dia, o Renault Kwid Outsider pode ser uma ótima opção. Fique de olho nas concessionárias e aproveite as condições especiais!