A importância do momento em decisões pessoais

A ex-participante do Big Brother Brasil 21, Sarah Andrade, é a convidada do programa “Sensacional”, apresentado por Daniela Albuquerque, nesta segunda-feira (25), às 22h45, na RedeTV!. Durante a entrevista, Sarah revisita momentos marcantes de sua participação no reality e fala sobre as experiências vividas antes e depois do confinamento.

Uma das lembranças que Sarah compartilha é sobre sua primeira entrevista com Boninho, o diretor do programa. Ela recorda que ele fez uma observação sobre sua aparência, dizendo que, nas fotos e vídeos, ela parecia diferente do que realmente era pessoalmente. Sarah, em tom bem-humorado, respondeu dizendo que ele deveria se enxergar melhor, refletindo sobre como a produção procura pessoas com personalidade forte para o programa.

A ex-BBB também comentou sobre a trajetória de Karol Conká, que gerou polêmica durante sua participação. Segundo Sarah, a edição do programa teve um papel importante na forma como Karol foi vista pelo público. Ela afirmou que o reality é um espetáculo e que a narrativa muitas vezes se transforma para criar interesse, o que fez com que Karol fosse percebida como uma vilã.

Sarah falou ainda sobre os efeitos emocionais de sua participação. Como a oitava eliminada da edição, ela revelou que enfrentou dificuldades após deixar o programa. Chegou a ter momentos de quase depressão e procurou ajuda profissional para lidar com a situação. Ela reconheceu que a repercussão da sua participação era algo que ela não imaginava ter que enfrentar, e admitiu ter tido pensamentos de se afastar das redes sociais e até mesmo de deixar o país.

Ao refletir sobre sua experiência no reality, Sarah afirmou que, atualmente, consideraria cuidadosamente a possibilidade de participar de outro programa do tipo. Ela destacou que sua decisão dependeria do momento e, neste momento, acredita que o nível de exposição é muito alto.