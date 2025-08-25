VW SP2 customizado vai representar o Brasil em competição global

Há um tempinho, a Hot Wheels lançou uma competição global chamada Hot Wheels Legends, onde carros customizados de vários países competem por um lugar na história. Neste ano, a edição brasileira trouxe um candidato de peso: um VW SP2 1974, que foi meticulosamente preparado para as competições, mantendo todo o charme original que a gente ama.

Esse SP2 pertence ao Thiago Marco e ganhou um toque especial pelas mãos de Orlando Cunha, da Star Boxer, em Sorocaba, SP. Agora, nosso representante irá para a próxima fase da competição, competindo contra carros de países como Chile, Colômbia, Peru e México. O destaque da final vai ser escolhido em novembro e, se sair vitorioso, será transformado em uma miniatura icônica da Hot Wheels.

O evento foi um verdadeiro espetáculo, reunindo uma variedade de estilos de customização. Entre os participantes, rolou de tudo, desde Hot Rods e carros de drift até um VW Gol modificado para arrancadas e um Buggy com um potente motor de 600 cv. E não parou por aí: um caminhão equipado com um motor V12 biturbo diesel e uma Caravan inspirada no filme Caça Fantasmas também chamaram atenção. É a criatividade brasileira em alta!

Agora, quem curte a história do automóvel talvez saiba que o VW SP2 é uma verdadeira joia. Produzido entre 1972 e 1975, esse carro foi um marco na nossa indústria. Com base na Variant e um design bem tropical, ele se destacava como uma das poucas opções de esportivos nacionais da época. O motor boxer refrigerado a ar de 1.7 tinha apenas 65 cv, mas a beleza e o estilo desse carro conquistaram o mundo, fazendo dele um verdadeiro ícone que vale muito em leilões internacionais.

Para quem é apaixonado por carros, o SP2 é muito mais que um veículo; é um pedaço da história automotiva que você reconheceria à distância. Ao volante, a confiança e a nostalgia estão sempre presentes, tudo isso combinado com aquele ronco característico que só um clássico pode proporcionar.