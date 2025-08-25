Nissan reduz preço do Kicks Advance 2026 em até R$ 17 mil para PcD

O Nissan Kicks Advance está na ativa, especialmente no programa de vendas diretas para pessoas com deficiência (PcD) durante todo o mês de agosto. Para quem se encaixa nos critérios, a boa notícia é que a isenção total do IPI e os bônus de fábrica tornam essa opção ainda mais atrativa.

Falando em preços, a versão intermediária Advance 1.0T AT sai por R$ 175.990,00 no geral, mas se você opta pela venda direta para PcD, o valor cai para R$ 158.990,00. Isso significa uma economia de R$ 17.000,00, uma diferença considerável que o site da Nissan confirmou.

Recentemente, o Nissan Kicks chegou com um visual mais moderno e robusto. Os faróis e lanternas em LED, combinados com as barras escuras, reforçam a identidade do SUV. O capô elevado e o entre-eixos mais longo garantem que ele se destaque na rua, mantendo a agilidade que todo bom SUV deveria ter.

Vários dados interessantes surgiram também: segundo a Fenabrave, o Kicks emplacou 6.341 unidades em julho, um salto de 82,9% em comparação a junho. Porém, quem dominou as vendas de SUVs foi o Volkswagen T-Cross, com 9.022 unidades, seguido pelo Hyundai Creta, que registrou 7.856 emplacamentos.

Internamente, o Kicks não decepciona. Com telas de 12,3” conectadas sem fio e central multimídia touch, a tecnologia está bem à frente. Quatro portas USB-C e carregador por indução são detalhes que facilitam a vida de quem costuma sair com a família ou os amigos. E para as longas viagens, os bancos Zero Gravity oferecem conforto inspirado em estudos da NASA, ajudando a reduzir a fadiga.

Em termos de segurança, o Kicks se destacou com inovações como o ProPILOT, alerta de colisão, frenagem automática, visão 360° e assistentes de tráfego. Isso significa mais proteção, principalmente em rodovias. E se você é daqueles que gosta de um ambiente mais tranquilo, o isolamento acústico e o tratamento do para-brisa trazem aquele silêncio que todo motorista aprecia.

Quando se trata de desempenho, o Kicks não deixa a desejar. O torque é rápido e consistente, garantindo agilidade tanto na cidade quanto na estrada. Sob o capô, ele é equipado com um motor 1.0 turbo flex de três cilindros, o mesmo do Renault Kardian. E o espaço interno, com 470 litros de porta-malas e um entre-eixos de 2,66 metros, é muito bem-vindo para quem tem bastante bagagem.

O design externo também merece reconhecimento. Com linhas mais limpas, faróis e lanternas de LED, ele aparece ainda mais sofisticado. As rodas podem chegar até 19 polegadas, e na traseira, as lanternas unidas por uma faixa preta dão aquele toque especial. Equipamentos como seis airbags, ar-condicionado digital, paddle shifts e painel de instrumentos digital de 7 polegadas são apenas alguns dos recursos que elevam a experiência.

Se você ficou curioso sobre os preços, veja a tabela abaixo para o Kicks Advance para PcD em agosto de 2025:

| Versões | Preços de tabela | Preços para PcD | Descontos |

|——————|——————-|——————|—————–|

| Advance 1.0T AT | R$ 175.990,00 | R$ 158.990,00 | R$ 17.000,00 |

O Nissan Kicks Advance realmente traz uma combinação forte de design, tecnologia e praticidade, fazendo dele uma excelente opção para quem busca um SUV no Brasil.