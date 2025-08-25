Nissan reduz preço do Kicks Advance 2026 em até R$ 17 mil para PcD

O Nissan Kicks Advance continua a brilhar no mercado e agora está disponível no programa de vendas diretas para pessoas com deficiência (PcD). Durante todo o mês de agosto, quem se encaixar nos critérios pode aproveitar essa oportunidade. O modelo oferece isenção total do IPI, além de bônus de fábrica, garantindo um custo-benefício bem interessante para esse público.

Falando de preços, a versão Advance 1.0T AT sai por R$ 175.990,00 para o público em geral. Mas para as vendas diretas ao PcD, o valor cai para R$ 158.990,00, uma economia de R$ 17.000,00. Isso foi confirmado no site oficial da Nissan, mas é sempre bom ficar de olho.

Recentemente, o novo Nissan Kicks chegou às ruas com um design mais moderno e robusto. As linhas mais limpas, faróis e lanternas de LED, além do capô elevado, dão uma presença incrível ao SUV, sem perder a agilidade que a gente adora no dia a dia.

E falando em números, o Kicks fez bonito em julho, registrando 6.341 emplacamentos, um aumento de 82,9% em relação a junho! Mesmo assim, ficou atrás do Volkswagen T-Cross, que liderou com 9.022 unidades vendidas, e do Hyundai Creta, com 7.856 emplacamentos.

Por dentro, o Kicks não decepciona. Com tecnologia de ponta, suas telas de 12,3 polegadas conectadas sem fio e central multimídia touch garantem uma experiência bem moderna. São quatro portas USB-C e carregador por indução, prontos para te conectar a tudo que você precisa enquanto dirige. Já os bancos Zero Gravity proporcionam conforto durante longas viagens, diminuindo a fadiga.

Na parte de segurança, o Kicks avança com o ProPILOT, que inclui alerta de colisão e frenagem automática. Esses recursos são essenciais, especialmente nas rodovias, e trazem um toque mais tranquilo nas viagens. O isolamento acústico também é um ponto forte, garantindo uma cabine silenciosa e agradável.

Quando o assunto é desempenho, o novo Kicks entrega um torque rápido e consistente, mesmo com a maior massa do modelo. Ele é equipado com motor 1.0 turbo flex de três cilindros, o que garante respostas ágeis, seja na cidade ou na estrada. E o espaço interno também impressiona: 470 litros no porta-malas e um entre-eixos de 2,66 m.

O visual externo traz faróis e lanternas de LED e rodas que podem chegar até 19 polegadas. A traseira, com lanternas unidas por uma faixa preta, e os itens de conforto como seis airbags, ar-condicionado digital e painel de instrumentos digital com tela de 7 polegadas fazem o Kicks se destacar na multidão.

Se você está pensando em um SUV que combine estilo, tecnologia e segurança, vale a pena conferir o Nissan Kicks Advance e aproveitar as vantagens que ele oferece, especialmente para o público PcD em agosto!