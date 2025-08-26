Terra Nostra é reprisada em versão enxuta na Edição Especial

A novela “Terra Nostra” volta à programação da Globo nesta segunda-feira, dia 1º, na faixa “Edição Especial”. A emissora adotou uma abordagem diferente para essa reprise, com o objetivo de tornar a narrativa mais dinâmica e atrativa. Trechos considerados lentos da versão original foram eliminados, o que deve manter a atenção dos telespectadores até o final da trama.

Na exibição original, que ocorreu em 1999, a novela começou com uma audiência superior a 50 pontos, mas teve um declínio em seus índices, fechando com menos de 44 pontos. Esse tipo de queda na audiência é frequentemente atribuído ao que se chama de “barriga”, momentos em que a história apresenta um ritmo mais lento. Isso foi especialmente notável na segunda metade da trajetória da protagonista Giuliana, interpretada por Ana Paula Arósio.

Para esta nova exibição, a Globo planeja condensar “Terra Nostra” em pouco mais de 150 capítulos. Essa quantidade foi considerada ideal para manter a consistência e o interesse do público. Se tudo ocorrer conforme o programado, a novela deve ficar no ar até o primeiro trimestre de 2026.

Esta não é a primeira vez que “Terra Nostra” é reprisada. Em 2004, a novela foi exibida no programa “Vale a Pena Ver de Novo”, mas não obteve boa aceitação e foi frequentemente superada pela reprise de “Maria do Bairro”, do SBT. Como resultado, a exibição acabou sendo encurtada para apenas 106 capítulos.

Apesar das dificuldades de audiência no Brasil, “Terra Nostra”, escrita por Benedito Ruy Barbosa, se destacou no exterior. Até o ano passado, a novela foi licenciada para mais de 95 países, incluindo nações como Espanha, França, Itália, Israel, Colômbia e Guatemala, mostrando sua relevância e sucesso entre diversos públicos ao redor do mundo.