Bombeiro de MS participa de reunião com Lula sobre queimadas

O governo federal está organizando uma reunião em Brasília para discutir estratégias de prevenção e combate às queimadas florestais. O encontro, marcado para quinta-feira (28), contará com a presença de governadores e gestores de biomas mais afetados, como Amazônia, Cerrado e Pantanal. O tenente-coronel Leonardo Rodrigues Congro, que preside o Comitê Interinstitucional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais de Mato Grosso do Sul, representará o estado.

Inicialmente, o governador Eduardo Riedel havia indicado que o vice-governador José Carlos Barbosa ou o secretário de Meio Ambiente, Jaime Verruck, estariam presentes. No entanto, a escolha final foi pelo tenente-coronel Congro, que também faz parte do Corpo de Bombeiros. Riedel não poderá comparecer à reunião em Brasília devido a compromissos em Bonito e Campo Grande.

A reunião do Planalto tem como objetivo alinhar as ações entre os governos federal, estaduais e municipais para lidar com as queimadas. A expectativa é que sejam apresentadas medidas conjuntas para reduzir os impactos do fogo em regiões vulneráveis, especialmente no Pantanal, que é um dos biomas mais afetados.

Recentemente, o Ministério do Meio Ambiente aumentou em 70% a capacidade de transporte de brigadistas e dobrou o uso de aeronaves para lançamento de água no combate a incêndios. Além disso, mais de 800 viaturas foram disponibilizadas para apoiar as ações de emergência.

O governo do estado avaliou que, apesar dos focos de incêndio atuais, a situação é considerada positiva, pois a temporada de queimadas está se aproximando do fim. O governador Riedel ressaltou que as chuvas de setembro deverão ajudar a amenizar o problema.

A participação de Mato Grosso do Sul na reunião é vista como essencial, pois o Pantanal, que é compartilhado com o estado de Mato Grosso, está entre os biomas mais priorizados nas ações de prevenção a queimadas.