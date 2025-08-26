Peugeot atualiza 308 na Europa em meio a desafios

Vendido no Brasil apenas na primeira geração, o Peugeot 308 teve uma passagem marcada por altos e baixos. Ele e sua versão “tropicalizada” chegaram em um tempo onde, infelizmente, o mercado de hatches estava perdendo fôlego. A segunda geração chegou a ser considerada, mas a queda nas vendas fez a marca recuar, e algumas unidades acabaram até sucateadas.

Na Europa, a história é bem mais empolgante. O modelo atual, que representa a terceira geração, estreou em 2021 e veio cheio de novidades estéticas e tecnológicas. Com a concorrência acirrada contra carros como o VW Golf e o Opel Astra, o 308 agora está recebendo sua primeira atualização “meia-vida” após quatro anos de vida. As mudanças focam em estilo, conectividade e, claro, eficiência energética.

### O Visual Renovado

A frente do 308, por exemplo, passou por uma repaginada e ficou bem mais elegante. Os faróis agora têm um design dividido, com as lâmpadas de LED diurnas e os indicadores de direção em cima, enquanto os faróis principais ficam escondidos no para-choque. Isso deixa o carro com uma cara bem moderna!

O logotipo iluminado da Peugeot centraliza a grade, e a assinatura de LED em forma de garras também foi mantida. Nas laterais, novas rodas de 17 e 18 polegadas dão um toque sport ao visual. Na traseira, as lanternas também foram atualizadas para iluminação full-LED, mesmo mantendo o formato anterior.

### A Praticidade da Versão SW

Um destaque continua sendo a versão perua 308 SW, que ainda é uma das últimas representantes do formato na Europa. O porta-malas é simplesmente colossal — chega a 1.487 litros com os bancos rebatidos. Além disso, a tampa pode abrir de forma elétrica, uma mão na roda, especialmente quando você está carregado de compras ou malas.

### Tecnologia de Ponta

Quando a gente fala do interior, o Peugeot seguiu investindo na sua famosa i-Cockpit. Isso significa um volante compacto, que fica abaixo do painel de instrumentos, algo que pode ser curioso para quem não tem costume. A grande sacada aqui é na tecnologia. A nova central multimídia agora tem suporte para atualizações via rede e permite espelhamento sem fio com Android Auto e Apple CarPlay, o que facilita demais a vida.

Se você é como muitos que adoram ouvir músicas enquanto dirigem, vai curtir saber que existem opções com um sistema de som Focal Premium. E os bancos? Alguns vêm com aquecimento e ainda têm função de massagem, tudo para deixar suas viagens mais confortáveis.

### Novidades nos Motores

O Peugeot 308 também se atualizou sob o capô. O E-308 agora é a versão mais potente, com uma autonomia impressionante de até 450 km no ciclo WLTP. Tem motor elétrico de 156 cv e bateria que recarrega de 20% a 80% em apenas 32 minutos em estações rápidas.

Além disso, a versão híbrida plug-in combina um motor 1.6 turbo a gasolina com um propulsor elétrico, totalizando 195 cv. A autonomia elétrica é de até 85 km, sendo uma boa opção para evitar o estresse do tráfego diário.

### Conforto e Eficiência

Não podemos esquecer do motor 1.5 turbodiesel de 130 cv, ideal para quem passa muito tempo na estrada. Ele vem com câmbio automático de oito marchas, tornando as viagens longas bem mais confortáveis.

Com tudo isso, o novo Peugeot 308 promete reanimar as discussões sobre hatches médios na Europa, enquanto no Brasil a Peugeot parece estar mais focada em outros lançamentos, como o novo SUV 3008, que deve chegar com motorização eletrificada, mirando um público mais premium.