Alerta do feng shui: não coloque espelhos nestes locais da casa

O feng shui tem o objetivo de fazer com que os ambientes estejam sempre equilibrados, por isso não indica espelhos em certos cantos da casa.

O feng shui é uma prática milenar que busca harmonizar ambientes para equilibrar energia, promover bem-estar e estimular prosperidade. Baseia-se na distribuição adequada de móveis, cores e objetos, considerando o fluxo de energia vital conhecido como chi.

A organização correta de cada espaço influencia diretamente o humor, a saúde, a produtividade e até as relações interpessoais. Entre os elementos mais estudados no feng shui estão os espelhos, que refletem a energia e podem amplificar sensações de espaço e luminosidade.

No entanto, seu uso exige atenção, pois posicionamentos inadequados podem gerar desequilíbrios. Compreender onde colocar e onde evitar espelhos ajuda a aproveitar seus benefícios e manter a energia positiva em todos os ambientes.

5 lugares que o feng shui não indica colocar espelhos

Usar espelhos no feng shui exige cuidado, pois alguns locais podem atrapalhar a circulação da energia e provocar efeitos negativos. A seguir, veja cinco situações em que os espelhos devem ser evitados e os motivos de cada recomendação.

Frente à porta de entrada

Colocar um espelho em frente à porta de entrada reflete a energia para fora, impedindo que ela se acumule dentro do ambiente. Esse posicionamento pode reduzir oportunidades, afetar relacionamentos e gerar sensação de instabilidade. Por isso, é mais indicado posicionar espelhos em paredes laterais.

No quarto, de frente para a cama

Espelhos voltados para a cama interferem no descanso e na intimidade, aumentando a sensação de inquietação e ansiedade. De acordo com o feng shui, essa posição pode prejudicar o sono e afetar a harmonia do casal. É preferível colocá-los em outra parede, longe da linha direta da cama.

Atrás da porta do banheiro

Colocar espelhos atrás da porta do banheiro aumenta a energia estagnada e pode gerar desconforto emocional. O reflexo constante da água e do ambiente fechado intensifica a sensação de pressão e bloqueia o fluxo positivo. Para manter a harmonia, é melhor instalar espelhos em locais iluminados.

Em corredores estreitos

Espelhos em corredores estreitos podem gerar sensação de aperto ou multiplicar energias turbulentas, provocando desconforto ao transitar pelo espaço. Além disso, eles refletem movimentos rápidos, aumentando a ansiedade e distraindo quem circula.

Paredes com objetos cortantes ou pontiagudos refletidos

Quando os espelhos refletem objetos com pontas, como vasos, esculturas ou móveis, intensificam a energia agressiva, conhecida como sha chi. Essa situação pode gerar tensão, irritabilidade e conflitos no ambiente. Evitar esse posicionamento ajuda a manter harmonia e segurança.

Melhores lugares para colocar espelhos

Posicionar espelhos de forma estratégica potencializa luz, sensação de amplitude e equilíbrio da energia. Seguindo o feng shui, alguns locais garantem benefícios para todos os ambientes, promovendo harmonia e bem-estar.

Parede lateral da sala: espelhos nessa posição refletem a luz natural, ampliam o espaço e favorecem a circulação de energia positiva, tornando o ambiente mais acolhedor e agradável. Perto de janelas: espelhos posicionados próximos a janelas refletem a paisagem externa, multiplicam a luminosidade e incentivam fluxo contínuo de chi, estimulando vitalidade e alegria. Hall de entrada: instalar um espelho em paredes laterais do hall de entrada permite que a energia circule sem ser refletida para fora, promovendo boas-vindas e acolhimento a moradores e visitantes. Ambientes pequenos: usar espelhos em salas compactas amplia visualmente o espaço, criando sensação de amplitude e leveza, enquanto estimula circulação de energia positiva e harmonia estética. Em frente a plantas ou elementos decorativos positivos: posicionar espelhos de frente para objetos que simbolizam prosperidade ou natureza reflete e multiplica essas energias, potencializando equilíbrio e bem-estar no ambiente.

Colocar espelhos corretamente de acordo com o feng shui transforma a energia do lar ou do escritório, promovendo harmonia, conforto e sensações positivas. Seguir essas orientações permite aproveitar os benefícios dos espelhos, evitando bloqueios ou energias negativas.

