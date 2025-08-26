Bombeiros estabelecem regras para recarga elétrica em prédios

Foi revelada nesta terça-feira (26) a nova Diretriz Nacional sobre Instalação de Carregadores para Veículos Elétricos. Criada pelo Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros, essa norma estabelece regras de segurança e padronização para os pontos de recarga nas garagens, condomínios e estacionamentos de todo o Brasil.

Essa diretriz nasceu após muitos debates sobre riscos de incêndio, especialmente com o crescimento acelerado da frota de veículos elétricos e híbridos por aqui. As novas regras entram em vigor em 180 dias e pedem que sejam utilizados apenas os carregadores do modo 3 (os chamados wallbox) e do modo 4 (os mais rápidos). Isso significa que as tomadas comuns e carregadores portáteis ficam de fora dessa história.

Vamos detalhar um pouco mais sobre o que vai mudar.

Novas Exigências e Segurança

Uma das principais exigências é ter um disjuntor exclusivo para cada ponto de recarga. Afinal, quem já passou um tempão parado esperando carregar o carro sabe como a segurança é essencial. Também vai ter que ter um botão de desligamento de emergência a até 5 metros da vaga e sinalização clara nos carregadores. E, claro, tudo deve ser instalado seguindo as normas da ABNT.

Essas regras também se aplicam às residências, mas os moradores não precisarão instalar sprinklers. Olha só, isso já ajuda a dar uma aliviada no bolso, né?

Infraestrutura em Prédios Novos

Para os prédios novos, a coisa é um pouco mais séria. Eles vão ter que contar com uma infraestrutura completa de combate a incêndio. Isso inclui sprinklers, detecção de fumaça e exaustão mecânica, e as estruturas precisam aguentar fogo por até 120 minutos. Já os prédios mais antigos terão prazos de adaptação, que serão definidos por cada estado.

A recomendação é que síndicos e moradores comecem a pensar nos projetos elétricos e de segurança desde já. O custo para instalar um carregador residencial pode girar em torno de R$ 10 mil, dependendo da fiação e do sistema elétrico. Mas a conveniência vale a pena e evita problemas nas vistorias, não é?

Opiniões Divididas

Embora essa nova norma seja vista como um passo positivo para a segurança, as opiniões estão bem divididas. Algumas entidades do setor alertam que essas exigências podem encarecer e atrasar a expansão da infraestrutura de recarga. No entanto, a diretriz cria padrões nacionais inéditos para proteger tanto os moradores quanto os veículos e as edificações.

No final das contas, a segurança e a modernização estão indo na direção certa. Agora, é aguardar para ver como essa nova fase irá impactar a nossa relação com os carros elétricos nas próximas viagens e deslocamentos.