Jeep Commander inicia exportação para o Oriente Médio

A Stellantis decidiu dar um passo a mais e começou a exportar o Jeep Commander 2026 para o Oriente Médio, com destinos como a Arábia Saudita, Emirados Árabes, Omã, Catar, Kuwait e Bahrein. A expectativa é que mais de 500 unidades cheguem a esses países até o final de 2025. Isso só mostra como o SUV brasileiro está ganhando espaço no mercado internacional!

Recentemente, o Commander passou por sua primeira reestilização desde que foi lançado, lá em 2021. E as mudanças são bem legais! Agora, ele vem com faróis novos com LED, uma grade repaginada, e um para-choque que traz uma presença mais robusta. As lanternas também foram aprimoradas e agora têm uma barra de LED que as une. Com essa reestilização, o modelo tem cinco versões diferentes, variando de preços entre R$ 220.990 e R$ 324.990.

Além de estar mais bonito, o Commander agora vem com sete lugares de série, deixando para trás a antiga configuração de cinco assentos. Para quem curte espaço, o porta-malas varia de 233 a 1.760 litros, dependendo da posição dos bancos. E, por dentro, as inovações continuam: as telas digitais se mantêm, mas agora com acabamentos novos, além de câmeras 360° e, em certas versões, um seletor eletrônico de câmbio, que é bem moderno.

Quando falamos de motorização, o Jeep continua sólido. Ele oferece opções como o 1.3 turbo flex de 176 cv, o 2.2 turbodiesel de 200 cv e o potente 2.0 turbo a gasolina de 272 cv, exclusivo da versão Blackhawk. A tração pode ser 4×2 ou 4×4, e as transmissões automáticas variam entre seis e nove marchas, dependendo da versão escolhida. Quem já dirigiu em estradas irregulares sabe como uma boa transmissão faz diferença!

Produzido no Polo Automotivo de Goiana, em Pernambuco, o Commander faz bastante sucesso por aqui. Já são mais de 70 mil unidades vendidas no Brasil e 7.958 exportadas para 14 países da América Latina. Essa nova fase no Oriente Médio reforça a presença da Jeep no cenário global, colocando o modelo em competição direta com SUVs de porte médio e grande.

De acordo com a Stellantis, o Commander não é só um carro bonito; ele combina design moderno, tecnologia e um interior espaçoso. Com recursos que incluem piloto automático adaptativo, alerta de colisão, assistente de faixa e até sete airbags, o SUV é uma vitrine da engenharia nacional. Ele está preparado para competir frente a frente com modelos híbridos de marcas como BYD, GWM e Caoa Chery.

Com tudo isso, fica claro que o Jeep Commander está pronto para enfrentar qualquer estrada, seja por aqui ou no exterior!