Psica celebra carimbó com festival em Belém

O Dia Nacional do Carimbó é comemorado nesta terça-feira, 26 de setembro, em homenagem ao nascimento de mestre Verequete, o “Rei do Carimbó”, que viveu entre 1916 e 2009. O ritmo e a dança tradicionais do Pará ganham destaque nesta data, e o diretor do Festival Psica, Gerson Junior, ressalta a relevância dessa manifestação cultural. Ele também anunciou novidades para a 15ª edição do festival, que ocorrerá de 5 a 8 de dezembro em Belém (PA).

Gerson Junior enfatizou a grandiosidade do Carimbó na programação do evento, chamando-o de parte essencial da cultura popular e ancestral da região. Ele lembrou com carinho do cantor e compositor Mestre Damasceno, um dos ícones da cultura marajoara, que faleceu hoje, aos 71 anos, em Belém.

O festival contará com artistas renomados, como BK, Mano Brown e Evinha, além de tradicionais bandas paraenses, como Toró Açu e Batucada Misteriosa, que se apresentarão juntas no show “Toró Misterioso”. Gerson afirmou que a mistura de estilos é crucial para o festival, que busca sempre trazer inovações, unindo novas e antigas influências musicais.

Segundo o diretor, o Psica se destaca no cenário cultural do país, sendo um dos principais festivais por incluir artistas locais e gêneros musicais típicos, como Carimbó, Tecnobrega e Guitarrada, dando a esses talentos uma projeção significativa.

Além do foco na música, o festival também se alinha a lutas sociais e ambientais, especialmente na Amazônia. A edição deste ano ocorre logo após a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que será realizada em Belém de 10 a 21 de novembro.

Gerson anunciou que, no contexto da COP30, o festival abrirá um centro cultural para discutir temas como mudanças climáticas e racismo ambiental, buscando conscientizar o público sobre essas questões importantes.

Com isso, o Festival Psica se prepara para ser um marco cultural e social, promovendo a rica tradição do Carimbó e as vozes locais em meio a um cenário de transformações climáticas.