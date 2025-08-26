Fiat Toro 2026 apresenta mais de 50 acessórios originais

A Fiat Toro 2026 chega cheia de novidades, especialmente na linha de acessórios, pensando sempre em praticidade e robustez. Se você ama picapes que aliam estilo e funcionalidade, vai curtir as novas opções. São seis versões disponíveis: Endurance, Freedom, Volcano, Ultra, Volcano Diesel e Ranch Diesel. Todas elas agora contam com mais de 50 itens que vão deixar a sua caçamba ainda mais prática e útil.

Um dos destaques é que a caçamba ganhou capotas rígidas, tanto manuais quanto elétricas, além de caixas organizadoras, tapetes específicos e divisores. Se você costuma levar muitas coisas na picape, vai amar ter extensores, bagageiros e barras de teto, além de um engate com capacidade de até 400 kg, perfeito para quem curte acampar ou precisa transportar equipamentos.

No dia a dia, a Fiat Toro também não decepciona. O novo carregador wireless, o sensor de estacionamento dianteiro e o suporte para bicicletas demonstram que a marca está focada em facilitar a rotina dos motoristas. E quem não gostaria de tapetes com bordas elevadas para dar aquele toque a mais na limpeza e conforto?

E falando em estilo, o design da Toro está mais sofisticado. O Santo Antônio, estribos e outros detalhes como ponteiras e frisos ajudam a criar um visual mais aventureiro, algo que todo motorista de picape aprecia. E o melhor: a Toro é a campeã em acessórios da linha Mopar no Brasil há dez anos!

Fiat Toro 2026: Principais Atualizações

A Fiat Toro 2026 traz um visual bem mais moderno, adotando linhas retas que transmitem robustez tanto na frente quanto na traseira. A nova grade frontal com barras verticais e os faróis full LED em todas as versões são verdadeiros destaques. Todos nós que dirigimos em noites escuras sabemos como uma boa iluminação faz toda a diferença, não é mesmo?

Na traseira, as lanternas horizontais em LED chamam a atenção, e você vai notar que a tampa da caçamba e o para-choque ganharam um novo formato, que está bem mais arrojado. Outra novidade que agrada é a substituição dos freios traseiros a tambor por discos, com um freio de estacionamento eletrônico que inclui a função auto hold, garantindo mais segurança ao parar em subidas.

Em termos de motorização, a Fiat manteve o motor 1.3 turbo flex, que entrega 176 cv com câmbio automático de seis marchas. Já o motor 2.2 turbo diesel vem com 200 cv e torque de 45,9 kgfm, complementado com câmbio automático de nove marchas e tração 4×4. Para quem gosta de um desempenho firme na estrada, essas configurações prometem satisfação total.

Fiat Toro 2026 – Preços e Versões

Se você está pensando em embarcar nessa aventura com a Fiat Toro 2026, aqui estão os preços de cada versão:

Endurance T270 Flex AT6 2026: R$ 159.490

R$ 159.490 Freedom T270 Flex AT6 2026: R$ 169.490

R$ 169.490 Volcano T270 Flex AT6 2026: R$ 186.490

R$ 186.490 Ultra T270 Flex AT6 2026: R$ 196.490

R$ 196.490 Volcano TD450 Diesel AT9 2026: R$ 210.490

R$ 210.490 Ranch TD450 Diesel AT9 2026: R$ 228.490

Esses valores refletem um produto que, segundo a Fenabrave, já liderou as vendas de picapes intermediárias no primeiro semestre do ano, com mais de 23.000 unidades emplacadas. A competição é acirrada, mas a Toro se destaca, superando mesmo a Ram Rampage e a Chevrolet Montana.

Se você está na busca de uma picape versátil, bonita e cheia de recursos práticos, a Fiat Toro 2026 pode ser a escolha certa. Além de te acompanhar nas aventuras, ela promete fazer o dia a dia muito mais fácil e divertido.