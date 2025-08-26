Moraes determina vigilância na residência de Bolsonaro

Residência de Jair Bolsonaro será vigiada pela Polícia Penal do DF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou que a residência do ex-presidente Jair Bolsonaro deve ser monitorada pela Polícia Penal do Distrito Federal. A decisão foi divulgada nesta terça-feira (26) e é parte das medidas de acompanhamento do ex-mandatário, que já se encontra em prisão domiciliar e utiliza tornozeleira eletrônica.

Essa ação se baseou em um parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR), que considerou a vigilância necessária para garantir que as medidas cautelares impostas a Bolsonaro sejam cumpridas. Entre essas medidas está a proibição de se aproximar de embaixadas, onde ele poderia buscar asilo político. O cumprimento dessa ordem ocorrerá sem que haja exposição indevida, evitando situações que possam perturbar a vizinhança ou gerar ruídos com a mídia.

O pedido de monitoramento foi inicialmente feito pelo deputado federal Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, ao diretor-geral da Polícia Federal, e foi encaminhado ao STF. Na sua decisão, Moraes enfatizou a necessidade de garantir que a vigilância não invada a privacidade do ex-presidente, permitindo que a polícia decida se utilizará uniforme ou armamento.

Essa determinação ocorre antes do julgamento de Bolsonaro, que enfrentará acusações relacionadas a um suposto envolvimento em atividades golpistas. O julgamento está programado para começar no dia 2 de setembro. A decisão de Moraes é um passo adicional para garantir que as condições de sua prisão domiciliar sejam rigorosamente seguidas.