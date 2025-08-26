Luiz Bacci volta ao “Alô Você”, mas perde audiência para Band

Na manhã desta segunda-feira, 25 de agosto, o jornalista Luiz Bacci retornou à apresentação do programa “Alô Você” após alguns dias de descanso. Na sua volta, Bacci celebrou brevemente a conquista do segundo lugar na audiência; no entanto, a situação da atração mudou rapidamente.

Durante os primeiros minutos do programa, “Alô Você” conseguiu ficar em segundo lugar no Ibope. No entanto, essa posição foi temporária. Logo em seguida, a atração perdeu espaço para programas concorrentes. O “Balanço Geral”, da Record, assumiu a vice-liderança, e o “Jogo Aberto”, da Band, se manteve na terceira posição.

Segundo informações da Kantar Ibope Media, a edição regional do “Jogo Aberto”, apresentada por Renata Fan, alcançou 3,1 pontos de audiência na Grande São Paulo. Em comparação, “Alô Você” encerrou sua participação com 2,9 pontos no mesmo horário.

O programa “Alô Você” vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11h no SBT, mantendo uma longa tradição de entretenimento matinal na televisão brasileira.