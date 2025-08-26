Ficha técnica, preço e itens de série no Fipe Carros

O Jeep Compass Blackhawk 2026 finalmente chegou à nossa garagem! O modelo já está disponível nas concessionárias de todo o Brasil com um preço sugerido de R$ 279.990, que é R$ 16.500 mais baixo que a versão de 2025. Essa versão é a mais completa, passando das opções Sport, Longitude e Série S, e traz consigo um porta-malas caprichado de 476 litros.

Se você adora aceleração, vai ficar empolgado com o motor 2.0 turbo a gasolina que o Blackhawk carrega. Ele entrega 272 cv de potência e um torque de 40,8 kgfm. Para quem gosta de sentir a adrenalina, o SUV consegue ir de 0 a 100 km/h em apenas 6,3 segundos! Tudo isso com câmbio automático e tração 4×4. O consumo médio é razoável, girando em torno de 8,5 km/l na cidade e 10,8 km/l na estrada — e sempre usando gasolina.

O Desempenho nas Vendas

Entre janeiro e julho de 2025, o Jeep Compass emplacou 32.468 unidades no Brasil. No mesmo período, seu concorrente direto, o Toyota Corolla Cross, levou a melhor com 36.957 vendas. Já o Caoa Chery Tiggo 7 encerrou o semestre com 17.905 vendas. Por isso, é sempre interessante observar como o mercado se movimenta e o que os outros estão fazendo.

Equipamentos do Jeep Compass Blackhawk 2026

Quando o assunto é conforto e tecnologia, o Blackhawk não decepciona. Ele vem de série com Hill Descent Control, rodas exclusivas de 19 polegadas, pinças de freio vermelhas e controle de tração para enfrentar qualquer terreno. Além disso, o carro tem abertura elétrica do porta-malas com sensor de presença e bancos do motorista e passageiro com ajuste elétrico.

E como quem dirige muito por cidade sabe, o detector de tráfego cruzado traseiro e o monitoramento de pontos cegos fazem a diferença. Para estacionar em locais apertados, o assistente de estacionamento e o sensor dianteiro são benesses verdadeiras.

Um Toque de Estilo e Tecnologia

O design também é um show à parte, com partes plásticas pintadas na cor da carroceria e retrovisores com rebatimento automático. O teto solar panorâmico dá aquele ar de liberdade em viagens mais longas, enquanto o carregador por indução é uma novidade bem-vinda para quem vive conectado.

A tela da central multimídia de 10,1 polegadas conta com comando de voz e GPS, garantindo que você não se perca pelo caminho. O quadro de instrumentos é digital e mede 10,25 polegadas, informando tudo que você precisa saber sobre o carro em tempo real.

Segurança ao Volante

Falando em segurança, o Blackhawk vem com seis airbags e recursos como o assistente ativo de direção e controle de cruzeiro adaptativo (ACC), que facilita a vida em longas viagens. Sem contar o detector de fadiga do motorista e recursos que previnem colisões, como frenagem de emergência com detecção de pedestres e ciclistas.

Ficha Técnica do Jeep Compass Blackhawk 2026

Aqui vai um resumo dos números que fazem o Blackhawk ser tão especial:

Motor : 2.0 Turbo

: 2.0 Turbo Câmbio : Automático, 9 marchas

: Automático, 9 marchas Tração : Integral permanente

: Integral permanente Potência : 272 cv a 5.200 rpm

: 272 cv a 5.200 rpm Torque : 40,8 kgfm a 3.000 rpm (G)

: 40,8 kgfm a 3.000 rpm (G) Velocidade Máx. : 228 km/h

: 228 km/h 0-100 km/h : 6,3 s

: 6,3 s Consumo Cidade : 8,3 km/l (G)

: 8,3 km/l (G) Consumo Estrada : 11 km/l (G)

: 11 km/l (G) Dimensões : Comprimento: 4.404 mm Largura: 1.819 mm Altura: 1.653 mm Entre-eixos: 2.636 mm Altura em relação ao solo: 228 mm

: Capacidade do tanque : 55 litros

: 55 litros Capacidade de bagagem : 476 litros

: 476 litros Rodas e Pneus : Liga leve, 235/45 R19

: Liga leve, 235/45 R19 Garantia total: 60 meses

É um carro pensado para quem busca conforto, tecnologia e performance. Não dá para não se apaixonar!