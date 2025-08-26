Chuva de granizo causa estragos e medo em Castro

Na manhã desta terça-feira, 26 de setembro, a cidade de Castro enfrentou um intenso episódio de chuva de granizo. A forte precipitação causou estragos significativos, com pelo menos 60 ocorrências registradas pelas autoridades locais.

As equipes de emergência e diversos órgãos estão monitorando a situação de perto para avaliar os danos e prestar assistência à população afetada. A chuva de granizo provocou problemas, incluindo danos em residências, veículos e infraestrutura urbana.

As autoridades alertam a população para que se mantenha atenta a possíveis novas tempestades e recomendam cuidados, como evitar áreas alagadas e deslocamentos desnecessários. A cidade continua a registrar atualizações sobre as condições climáticas e os impactos das chuvas.

Informações adicionais sobre a situação e eventuais medidas de apoio podem ser acompanhadas através dos canais oficiais de comunicação da prefeitura e da defesa civil.