Preço e ficha técnica do Fipe Carros: saiba mais aqui

O Fiat Pulse Impetus 2026 chegou para agitar o mercado brasileiro! Com um visual renovado e algumas melhorias interessantes, esse SUV já está chamando a atenção. A nova grade da frente tem filetes verticais que conferem um design mais robusto e alinhado. Contudo, a traseira manteve seu estilo original. O preço sugerido está em R$ 146.990, um valor que promete atrair olhares.

Debruçando sobre o capô, a versão Impetus saiu equipada com um motor 1.0 turbo flex de três cilindros. Com até 130 cv e um torque de 20,4 kgfm, aliado a um câmbio automático CVT que simula sete marchas, é uma combinação que vai agradar muitos motoristas. E detalhe: ele conta com um sistema leve de 12V, o BSG, que não interfere no desempenho do carro, mas dá um toque de tecnologia.

E não é só isso! Durante os primeiros sete meses deste ano, o Pulse já emplacou 25.104 unidades, segundo dados da Fenabrave. Para você que acompanha as novidades, vale destacar que o Volkswagen Tera, seu concorrente mais recente, teve 5.994 emplacamentos, enquanto o Renault Kardian ficou com 11.616 vendas. Parece que a Fiat está na briga!

Principais Equipamentos do Fiat Pulse Impetus 2026

Este modelo não economiza em itens de segurança e conforto. O Pulse Impetus vem com quatro airbags — dois frontais e dois laterais —, e um som potente com alto-falantes na frente e atrás. Para a segurança dos ocupantes, ele também conta com um pacote de tecnologia ADAS, trazendo funcionalidades como frenagem autônoma de emergência e alerta de mudança involuntária de faixa. E quem não gosta de um ar-condicionado automático, né? Ele vem com revestimento em couro nos bancos, que são um verdadeiro conforto nas viagens.

O SUV também se destaca com barras longitudinais no teto, um painel multimídia de 10,1 polegadas que integra Apple CarPlay e Android Auto, tudo sem fios! Também tem conectividade via Bluetooth, rádio, e portas USB, muito úteis para quem adora músicas durante a viagem.

Ficha Técnica do Fiat Pulse Impetus 2026

Vamos falar agora da ficha técnica:

Motor : 1.0 Turbo

: 1.0 Turbo Câmbio : CVT

: CVT Tração : Dianteira

: Dianteira Potência : 130 cv a 5750 rpm (E)

: 130 cv a 5750 rpm (E) Torque : 20,4 kgfm a 1750 rpm (E/G)

: 20,4 kgfm a 1750 rpm (E/G) Velocidade Máx. : 189 km/h

: 189 km/h Consumo Cidade : 9,3 km/l (E) / 13,4 km/l (G)

: 9,3 km/l (E) / 13,4 km/l (G) Comprimento : 4099 mm

: 4099 mm Capacidade do Tanque: 45 litros

Com um desempenho que promete ser bem eficiente, você pode esperar ótimas experiências ao volante, seja na cidade ou na estrada. Além disso, tem uma capacidade de bagagem de 370 litros, ideal para quem gosta de fazer viagens e precisa levar mais coisas.

Para quem realmente curte um carro moderno, o Pulse Impetus é uma opção a ser considerada. Ele veio para atender as necessidades diárias, e com tantos recursos e um design atrativo, as possibilidades de viagens se tornam muito mais divertidas.