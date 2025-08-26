Números consolidados de 25 de agosto de 2025

Na segunda-feira, 25 de agosto de 2025, a estreia da nova temporada do programa Estrela da Casa obteve uma grande audiência, alcançando quase 17 pontos de média no ibope. Esse resultado representa uma performance positiva e surpreendente para a atração.

No SBT, Luiz Bacci celebrou alguns momentos em que conseguiu a vice-liderança no ranking de audiência com seu programa, mas o Alô Você encerrou o dia na quarta colocação, atrás do Jogo Aberto da Band, quartas no geral. A estreia do novo quadro Porta dos Desesperados também não teve um desempenho sólido, refletindo números baixos, similares aos do antigo seriado Chaves, o que posicionou a emissora novamente na quarta posição.

Por outro lado, na Globo, as novelas Dona de Mim e Vale Tudo se destacaram. Ambas as atrações conseguiram elevar a audiência dos telejornais, com o remake atingindo picos de 28,6 pontos. Esses índices demonstram o sucesso desses programas em atrair telespectadores.

Confira abaixo os números consolidados de audiência do dia:

Hora Um : 4,3

: 4,3 Bom Dia SP : 8,5

: 8,5 Bom Dia Brasil : 8,9

: 8,9 Encontro com Patrícia Poeta : 6,8

: 6,8 Mais Você : 6,8

: 6,8 SP1 : 10,7

: 10,7 Globo Esporte : 10,7

: 10,7 Jornal Hoje : 11,7

: 11,7 Edição Especial: História de Amor : 12,8

: 12,8 Sessão da Tarde: Yesterday – A Trilha do Sucesso : 10,3

: 10,3 SPTV : 14,9

: 14,9 Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem : 18,7

: 18,7 Êta Mundo Melhor! : 20,9

: 20,9 SP2 : 22,7

: 22,7 Dona de Mim : 23,2

: 23,2 Jornal Nacional : 25,4

: 25,4 Vale Tudo : 27,5

: 27,5 Estrela da Casa 2 : 16,6

: 16,6 Tela Quente: Nosso Sonho : 9,5

: 9,5 Jornal da Globo : 5,7

: 5,7 Conversa com Bial : 4,2

: 4,2 Dona de Mim (reapresentação) : 3,7

: 3,7 Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,1

No SBT, os números foram:

Balanço Geral Manhã : 1,4

: 1,4 Balanço Geral Manhã SP : 2,9

: 2,9 Fala Brasil : 3,2

: 3,2 Hoje em Dia : 3,5

: 3,5 Balanço Geral SP : 4,8

: 4,8 Igreja Universal : 5,5

: 5,5 Cidade Alerta : 4,1

: 4,1 Jornal da Record : 7,5

: 7,5 Porta dos Desesperados : estreia com 2,0

: estreia com 2,0 Programa do Ratinho: 4,7

Os dados são medidos em pontos de audiência, onde cada ponto representa 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Essas informações são essenciais para as emissoras, pois ajudam a entender o desempenho dos programas e são referência para o mercado publicitário.