Números consolidados de 25 de agosto de 2025

Na segunda-feira, 25 de agosto de 2025, a estreia da nova temporada do programa Estrela da Casa obteve uma grande audiência, alcançando quase 17 pontos de média no ibope. Esse resultado representa uma performance positiva e surpreendente para a atração.
No SBT, Luiz Bacci celebrou alguns momentos em que conseguiu a vice-liderança no ranking de audiência com seu programa, mas o Alô Você encerrou o dia na quarta colocação, atrás do Jogo Aberto da Band, quartas no geral. A estreia do novo quadro Porta dos Desesperados também não teve um desempenho sólido, refletindo números baixos, similares aos do antigo seriado Chaves, o que posicionou a emissora novamente na quarta posição.
Por outro lado, na Globo, as novelas Dona de Mim e Vale Tudo se destacaram. Ambas as atrações conseguiram elevar a audiência dos telejornais, com o remake atingindo picos de 28,6 pontos. Esses índices demonstram o sucesso desses programas em atrair telespectadores.
Confira abaixo os números consolidados de audiência do dia:
- Hora Um: 4,3
- Bom Dia SP: 8,5
- Bom Dia Brasil: 8,9
- Encontro com Patrícia Poeta: 6,8
- Mais Você: 6,8
- SP1: 10,7
- Globo Esporte: 10,7
- Jornal Hoje: 11,7
- Edição Especial: História de Amor: 12,8
- Sessão da Tarde: Yesterday – A Trilha do Sucesso: 10,3
- SPTV: 14,9
- Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 18,7
- Êta Mundo Melhor!: 20,9
- SP2: 22,7
- Dona de Mim: 23,2
- Jornal Nacional: 25,4
- Vale Tudo: 27,5
- Estrela da Casa 2: 16,6
- Tela Quente: Nosso Sonho: 9,5
- Jornal da Globo: 5,7
- Conversa com Bial: 4,2
- Dona de Mim (reapresentação): 3,7
- Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,1
No SBT, os números foram:
- Balanço Geral Manhã: 1,4
- Balanço Geral Manhã SP: 2,9
- Fala Brasil: 3,2
- Hoje em Dia: 3,5
- Balanço Geral SP: 4,8
- Igreja Universal: 5,5
- Cidade Alerta: 4,1
- Jornal da Record: 7,5
- Porta dos Desesperados: estreia com 2,0
- Programa do Ratinho: 4,7
Os dados são medidos em pontos de audiência, onde cada ponto representa 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Essas informações são essenciais para as emissoras, pois ajudam a entender o desempenho dos programas e são referência para o mercado publicitário.