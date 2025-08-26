Notícias

Números consolidados de 25 de agosto de 2025

Rodrigo Campos
Cena de Vale Tudo. Foto: Reprodução/Globo
confira os números consolidados de 25/08/2025

Na segunda-feira, 25 de agosto de 2025, a estreia da nova temporada do programa Estrela da Casa obteve uma grande audiência, alcançando quase 17 pontos de média no ibope. Esse resultado representa uma performance positiva e surpreendente para a atração.

No SBT, Luiz Bacci celebrou alguns momentos em que conseguiu a vice-liderança no ranking de audiência com seu programa, mas o Alô Você encerrou o dia na quarta colocação, atrás do Jogo Aberto da Band, quartas no geral. A estreia do novo quadro Porta dos Desesperados também não teve um desempenho sólido, refletindo números baixos, similares aos do antigo seriado Chaves, o que posicionou a emissora novamente na quarta posição.

Por outro lado, na Globo, as novelas Dona de Mim e Vale Tudo se destacaram. Ambas as atrações conseguiram elevar a audiência dos telejornais, com o remake atingindo picos de 28,6 pontos. Esses índices demonstram o sucesso desses programas em atrair telespectadores.

Confira abaixo os números consolidados de audiência do dia:

  • Hora Um: 4,3
  • Bom Dia SP: 8,5
  • Bom Dia Brasil: 8,9
  • Encontro com Patrícia Poeta: 6,8
  • Mais Você: 6,8
  • SP1: 10,7
  • Globo Esporte: 10,7
  • Jornal Hoje: 11,7
  • Edição Especial: História de Amor: 12,8
  • Sessão da Tarde: Yesterday – A Trilha do Sucesso: 10,3
  • SPTV: 14,9
  • Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 18,7
  • Êta Mundo Melhor!: 20,9
  • SP2: 22,7
  • Dona de Mim: 23,2
  • Jornal Nacional: 25,4
  • Vale Tudo: 27,5
  • Estrela da Casa 2: 16,6
  • Tela Quente: Nosso Sonho: 9,5
  • Jornal da Globo: 5,7
  • Conversa com Bial: 4,2
  • Dona de Mim (reapresentação): 3,7
  • Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,1

No SBT, os números foram:

  • Balanço Geral Manhã: 1,4
  • Balanço Geral Manhã SP: 2,9
  • Fala Brasil: 3,2
  • Hoje em Dia: 3,5
  • Balanço Geral SP: 4,8
  • Igreja Universal: 5,5
  • Cidade Alerta: 4,1
  • Jornal da Record: 7,5
  • Porta dos Desesperados: estreia com 2,0
  • Programa do Ratinho: 4,7

Os dados são medidos em pontos de audiência, onde cada ponto representa 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Essas informações são essenciais para as emissoras, pois ajudam a entender o desempenho dos programas e são referência para o mercado publicitário.

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

